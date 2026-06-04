Precio del Dólar Hoy Jueves 4 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este miércoles, el peso mexicano sumó su segunda jornada de retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Un billete de 500 pesos sobre billetes de 100 dólaresEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro

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Conoce el tipo de cambio FIX del dólar para el 4 de junio: 17.3328 pesos. Mantente al tanto de las fluctuaciones diarias en N+.

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