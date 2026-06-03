OCDE Baja Expectativa de Crecimiento Económico para México en 2026: ¿Por Qué?

Aquí te decimos cuál es el porcentaje que la economía mexicana crecerá, según el informe Perspectivas Económicas de la OCDE

Fábrica de jitomate en ZacatecasFoto: Cuartoscuro | Archivo

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La OCDE reduce la expectativa de crecimiento de México para 2026 a 0.8%. Descubre por qué la incertidumbre política y los aranceles impactan nuestra economía.

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