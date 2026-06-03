OCDE Baja Expectativa de Crecimiento Económico para México en 2026: ¿Por Qué?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) bajó hoy, 3 de junio de 2026, la previsión de crecimiento económico para México, en 2026; aquí te damos los detalles sobre la expectativa para nuestro país.

¿Por qué la OCDE bajó la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana?

En el informe Perspectivas Económicas, la OCDE bajó del 1.3% al 0.8% su previsión de crecimiento para México, en 2026, y elevó del 1.7% al 1.8% su expectativa para 2027.

La OCDE explicó que la economía mexicana mantendrá un avance moderado, apoyada principalmente por la demanda interna y el consumo privado, favorecido por el bajo desempleo, pero limitada por la incertidumbre de política económica, los aranceles comerciales y la consolidación fiscal.

En el informe, la OCDE proyectó que la economía crecerá un 0.8 %, en 2026, y 1.8%, en 2027, que “será impulsado principalmente por la demanda interna, con el consumo privado apoyado por el bajo desempleo".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Está el Precio del Dólar Hoy, Miércoles 3 de Junio de 2026

La revisión supone una disminución de 5 puntos para 2026, respecto de la última proyección de la OCDE, publicada en marzo, cuando anticipó un crecimiento de 1.3% y de 1.7%, para 2027.

El organismo detalló que luego de un crecimiento sólido en 2025, la actividad económica mexicana se debilitó con fuerza a comienzos de 2026, con una contracción trimestral del producto interno bruto (PIB) de 0.6%, principalmente en sectores de la industria, la agricultura y los servicios.

La OCDE advirtió que la inversión privada sigue contenida y que el consumo privado se ha moderado, en línea con una desaceleración en la creación de empleo formal.

En cuanto a comercio exterior, subrayó que la demanda externa se mantiene firme en algunos sectores, como equipos de cómputo, pero las exportaciones automotrices continúan débiles.

Aranceles de Trump

La OCDE estimó que México resentirá los aranceles del presidente Donald Trump, por su alta integración comercial con Estados Unidos, que concentra más del 80% de las exportaciones mexicanas, mientras avanza la revisión del T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, rumbo al 1 de julio de 2026.

Inflación en México

En cuanto a la inflación en México, la OCDE prevé que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) pase de 3.9%, en 2026, a 3.2%, en 2027, por encima de la meta de 3% del Banco de México (Banxico).

Ante este panorama, la OCDE recomendó mantener una política monetaria dependiente de los datos, fortalecer los ingresos públicos, mejorar la calidad del gasto y dirigir los apoyos por mayores precios de energía a los hogares y pequeñas empresas más afectados.