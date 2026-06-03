Tercera Mesa de Diálogo Gobierno y CNTE Termina Sin Acuerdos: Segob Pide Mantener Reuniones

En medio de las protestas y bloqueos de la CNTE en CDMX, las autoridades del gobierno federal dieron una conferencia de prensa

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Miembros de la CNTE Ingresan a Segob para Dialogar con Autoridades Hoy 3 de Junio

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Segob y CNTE: Tercer día de huelga sin avances. Bloqueos en CDMX y estados como Guerrero y Oaxaca. ¿Qué opciones se presentaron hoy? Entérate de los detalles.

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