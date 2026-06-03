Tercera Mesa de Diálogo Gobierno y CNTE Termina Sin Acuerdos: Segob Pide Mantener Reuniones

La mesa de diálogo entre autoridades federales y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reanudó hoy, 3 de junio de 2026, en la Secretaría de Gobernación (Segob), durante el tercer día de huelga nacional; aquí te informamos cómo fueron las conversaciones de este miércoles.

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¿En qué va el diálogo de Segob y SEP con la CNTE?

La reunión del martes, encabezada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), terminó sin acuerdos luego de varias horas de conversación, bloqueos y caos en varios puntos clave de la Ciudad de México (CDMX).

La Segob reiteró que “el Gobierno de México mantiene abierta la vía del diálogo permanente, respetuoso y constructivo con maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender sus demandas”.

Pidió a los manifestantes “mantener abiertos los canales de comunicación para evitar el cierre de planteles educativos que afecte la educación de niñas, niños y adolescentes en la etapa final del ciclo escolar, así como las afectaciones al libre tránsito de la ciudadanía derivadas de bloqueos”.

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no caerá en la provocación de represión, de cara a la inauguración del Mundial 2026: “no somos Díaz Ordaz”.

Así inició la mesa de diálogo de hoy

La mañana de este miércoles, 45 representantes sindicales de la CNTE ingresaron a la sede de la Secretaría de Gobernación, en la zona centro de la Ciudad de México, para continuar con el diálogo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, y Mario Delgado, titular de la SEP.

La posibilidad de que los líderes de la CNTE se reúnan con la presidenta Claudia Sheinbaum desbloquearía las movilizaciones en CDMX y en varios estados donde también hay protestas para exigir, entre otros puntos:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Derogación de la reforma educativa de 2009.

Salario digno y justo.

La reunión de hoy en Segob se realizó en medio de más protestas y bloqueos, en CDMX y en otros estados de la República mexicana como:

Guerrero.

Chiapas.

Oaxaca.

Mesa de diálogo de hoy termina sin acuerdos

Luego de varias horas de conversaciones, la mesa de diálogo terminó nuevamente sin acuerdos y los líderes de la CNTE salieron de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación con documentos de la dependencia, sin detallar el contenido.

Mencionaron que en una Asamblea General darán a conocer el contenido de los documentos, a las 17:00 horas.

Mientras que la Secretaría de Gobernación ofrecerá detalles sobre la mesa de diálogo de hoy, en una conferencia de prensa.

Conferencia de prensa de Segob, SEP e ISSSTE

En conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que en la reunión ofrecieron a la CNTE dos opciones que deben analizar, sobre las siguientes demandas:

Ley del ISSSTE de 2007.

Desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM). La USICAMM es un órgano administrativo de la SEP encargado de coordinar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente.

Dijo que "se analizan las demandas con seriedad y rigor técnico, sin demagogia".

La funcionaria señaló que se manifestó el respeto a su movimiento, y aseguró que se mantienen abiertas las puertas del diálogo, ya que indicó que la CNTE y el gobierno pueden conseguir acuerdos, y agregó que la represión nunca será la vía.

Sin embargo, destacó que "lo que no se pueda hacer es por falta de presupuesto, no es falta de voluntad".

Al respecto, el secretario de Educación, Mario Delgado, indicó que se propuso a la CNTE una ruta de trabajo sobre reformar la USICAMM, ya que ha sido señalado por fallas administrativas, retrasos y mecanismos de evaluación considerados injustos.

La presidenta Sheinbaum en su mensaje del pasado domingo dijo que se eliminará ese organismo.

Más tarde, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hizo pública la propuesta que le hicieron a los representantes de la CNTE para lograr la reforma a la USICAMM en este mismo año.

¿Dónde hay bloqueos de la CNTE hoy?

Bloqueo en la SEP: Integrantes de la CNTE de Guerrero bloquearon ambos sentidos de la Avenida Universidad 1200, en las oficinas de la SEP, en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. Minutos antes de las 13:00 horas, los manifestantes irrumpieron a las instalaciones y se generaron disturbios ante su ingreso. Además, realizaron pintas en la puerta principal, vandalizaron el inmueble y quemaron equipo contra incendios.

Al menos tres policías auxiliares de CDMX, que resguardaban las instalaciones de la SEP, fueron atendidos por paramédicos por inhalación de humo y gas.

Bloqueo en Segob: Manifestantes bloquearon también la calle Abraham González, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde se desarrolla la mesa de diálogo.

Bloqueo en Dirección General del ISSSTE: Integrantes de la CNTE de Chiapas y Zacatecas cierran la circulación en las oficinas del ISSSTE, en la calle Jesús García Corona 140, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.