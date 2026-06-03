Potencia de la Tormenta Tropical Amanda: ¿Se Puede Convertir en Huracán?

Te decimos si la tormenta tropical Amanda podría convertirse en huracán en las próximas horas

Aplicación del Plan DN-III-E en la península de Baja CaliforniaLa tormenta tropical Amanda podría intensificarse a huracán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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