Potencia de la Tormenta Tropical Amanda: ¿Se Puede Convertir en Huracán?

La tormenta tropical Amanda se formó hoy, 3 de junio de 2026, se trata del primer ciclón tropical de la temporada, en el Pacífico. Te decimos si podría convertirse en huracán.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que durante la temporada de ciclones tropicales 2026, se podrían formar entre 18 y 21 fenómenos en el Pacífico, estos son los nombres que llevarían los siguientes fenómenos meteorológicos:

Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

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Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Forma la Tormenta Tropical Amanda en el Pacífico, la Primera de la Temporada 2026

¿Amanda podría convertirse en huracán?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Amanda se podría intensificar en las próximas horas, incluso alcanzar la categoría de huracán.

Sin embargo, podría debilitarse durante el fin de semana. La Conagua indicó que debido a su distancia y trayectoria, Amanda no representa peligro para México.

Con información de N+.

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