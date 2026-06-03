Nuevo Posible Ciclón Amenaza México por su Ubicación: ¿Cuándo se Puede Formar Boris?

El posible ciclón Boris amenaza costas mexicanas; te indicamos cuándo podría formarse, según la Conagua

Ciclón tropicalEl posible ciclón Boris podría desarrollarse en los próximos días. Foto: Cuartoscuro

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