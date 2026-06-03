Nuevo Posible Ciclón Amenaza México por su Ubicación: ¿Cuándo se Puede Formar Boris?

Las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia dos zonas de baja presión en el océano Pacífico, una de ellas podría evolucionar al nuevo ciclón Boris y ser amenaza en México por su ubicación, en N+ te decimos cuándo se podría formar.

En caso de que se desarrolle podría convertirse en Boris, el segundo ciclón con nombre de la temporada en esta región.

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De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, una zona de baja presión se prevé frente a las costas de Chiapas. Este sistema concentra una probabilidad del 50 por ciento de evolucionar a ciclón tropical en los próximos siete días.

Paralelamente, una segunda área de inestabilidad se desarrolla frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Aunque su potencial es menor, mantiene una probabilidad del 20 por ciento para adquirir características ciclónicas durante el mismo periodo.

¿Cuándo podría formarse Boris?

Hasta el momento no existe un ciclón tropical activo asociado a estas zonas de baja presión. Sin embargo, si el sistema alcanza la intensidad requerida para convertirse en tormenta tropical, recibiría el nombre de Boris.

Los pronósticos indican que cualquier posible desarrollo ocurriría dentro de los próximos siete días, aunque las probabilidades y trayectorias podrían modificarse conforme avancen las horas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el posible ciclón tropical Boris podría desarrollarse frente a las costas de Chiapas, en el Pacífico mexicano. Actualmente, una zona de baja presión ubicada en esa región mantiene un 50% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical.

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