Se Forma Primer Ciclón Tropical de 2026 en el Pacífico; ¿Viene Hacia México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 2 de mayo de 2026 se formó la depresión tropical Uno-E en el océano Pacífico, el primer ciclón de la temporada.

Se le llama depresión tropical a la etapa inicial y más leve de un ciclón tropical. Se trata de un sistema organizado de nubes y tormentas con un centro de baja presión, que genera vientos máximos sostenidos menores a 63 kilómetros por hora.

¿Dónde está y hacia dónde va la depresión tropical Uno-E?

El centro de la depresión tropical Uno-E en el océano Pacífico se localiza a 2,335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Esta presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 6 kilómetros por hora.

¿Se transformará en Amanda?

De acuerdo con el organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé que se intensifique a tormenta tropical en las próximas 36 horas.

Se ha formado la #DepresiónTropical Uno-E en el océano #Pacífico, siendo el primer #CiclónTropical de la temporada. Debido a su distancia y trayectoria, no representa un peligro para #México.



Para mayor información consulta el gráfico. 🫡 pic.twitter.com/jARwOyyN1P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 2, 2026

¿Viene hacia México la depresión tropical Uno-E?

De acuerdo con el SMN, debido a su distancia y trayectoria, la depresión tropical Uno-E no representa un peligro para México.

AMP