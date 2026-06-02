Se Forma Primer Ciclón Tropical de 2026 en el Pacífico; ¿Viene Hacia México?
La depresión tropical Uno-E, localizada en el océano Pacífico, es el primer ciclón de la temporada
Escucha este artículo
La depresión tropical Uno-E, localizada en el océano Pacífico, es el primer ciclón de la temporada
Escucha este artículo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 2 de mayo de 2026 se formó la depresión tropical Uno-E en el océano Pacífico, el primer ciclón de la temporada.
Se le llama depresión tropical a la etapa inicial y más leve de un ciclón tropical. Se trata de un sistema organizado de nubes y tormentas con un centro de baja presión, que genera vientos máximos sostenidos menores a 63 kilómetros por hora.
El centro de la depresión tropical Uno-E en el océano Pacífico se localiza a 2,335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.
Esta presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 6 kilómetros por hora.
De acuerdo con el organismo perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé que se intensifique a tormenta tropical en las próximas 36 horas.
Se ha formado la #DepresiónTropical Uno-E en el océano #Pacífico, siendo el primer #CiclónTropical de la temporada. Debido a su distancia y trayectoria, no representa un peligro para #México.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 2, 2026
Para mayor información consulta el gráfico. 🫡 pic.twitter.com/jARwOyyN1P
De acuerdo con el SMN, debido a su distancia y trayectoria, la depresión tropical Uno-E no representa un peligro para México.
AMP