Palomas Usan Células Magnéticas del Hígado para Orientarse: Estudio

Las palomas mensajeras usarían las células ricas en hierro de su hígado para orientarse con el campo magnético de la Tierra

Palomas en la Ciudad de MéxicoPalomas usarían células de su hígado para orientarse en el campo magnético de la Tierra. Foto: Cuartoscuro

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Las palomas mensajeras no solo usan el Sol para orientarse. Un nuevo estudio revela que el hígado, con células sensibles a campos magnéticos, es crucial para su navegación.

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