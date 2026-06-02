Palomas Usan Células Magnéticas del Hígado para Orientarse: Estudio

Aunque los humanos han usado desde hace siglos las capacidades de las palomas para orientarse, los mecanismos detrás de esta capacidad aún están sujetos a debate. Ahora, un nuevo estudio publicado en Science apunta a que las palomas mensajeras usarían las células ubicadas en su hígado para hallar el campo magnético de la Tierra.

Desde hace décadas se sabe que las aves usan, al menos en parte, el campo magnético terrestre para orientarse.

Investigaciones anteriores habían sugerido que las aves cuentan con áreas sensibles a campos magnéticos en sus picos.

¿Cómo se orientan las palomas mensajeras?

El hígado suele ser una parte del cuerpo de los animales rica en hierro. En este órgano indispensable para el metabolismo y la eliminación de toxinas almacena este mineral que le da tanto su color como su olor característicos.

Ahora, un nuevo estudio indica que las células ricas en hierro de este órgano también estarían detrás de la capacidad de las palomas mensajeras para no perderse.

No es ningún secreto que las aves emplean el campo magnético del planeta para orientarse. Sin embargo, muchos detalles sobre este proceso aún siguen siendo un misterio.

Investigaciones previas habían señalado la existencia de zonas sensibles a los campos magnéticos en el pico, los ojos y el cerebro de estos animales. Ahora, una investigación dirigida por la científica Clivia Lisowski encontró que otro factor determinante estaría en el hígado, donde hay una gran presencia de células del sistema inmune sensibles a los campos magnéticos.

La investigación realizada en el Instituto de Medicina Molecular e Inmunología Experimental de la Universidad de Bonn encontró que la presencia de estas células es indispensable para que las palomas vuelvan a casa.

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Palomas usarían el hígado para hallar el camino a casa

El equipo liberó palomas en las que había eliminado los macrófagos superparamagnéticos. En días nublados, cuando no podían ver el sol, estas palomas sin células sensibles al campo magnético no podían encontrar el camino de regreso.

Al respecto, el estudio señaló que el principal medio para orientarse sería usando el Sol, pues la desorientación solo ocurría en momentos de alta nubosidad:

“Descubrimos que, tras la eliminación de los macrófagos, las palomas que volaban en condiciones nubladas carecían de su capacidad de orientación habitual. La orientación no se vio afectada en las aves sin macrófagos cuando el sol era visible, lo que sugiere que esta era su principal señal”.

Y añaden:

“Proponemos que, en las palomas mensajeras, los macrófagos superparamagnéticos del hígado son necesarios para determinar la dirección magnética”.

Aunque otros especialistas consultados por medios como Nature afirman que los resultados no son concluyentes, admiten que es posible que la ferritina sea la responsable de la habilidad de las palomas para orientarse.