Rusia Enviará a Astronauta de la NASA el 14 de Julio, ¿Por Qué Anil Menon Viajará en la Soyuz?

El astronauta de la NASA Anil Menon viajará la Estación Espacial Internacional desde Rusia, a bordo de una nave Soyuz

Anil Menon, junto a sus compañeros cosmonautasAnil Menon, astronauta de la NASA que viajará desde Rusia al espacio. Foto: Reuters

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Sorprendente colaboración espacial: Anil Menon de la NASA volará en la Soyuz rusa. ¿Qué significa esto para la relación entre EE.UU. y Rusia? Conoce más sobre esta misión histórica.

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