Rusia Enviará a Astronauta de la NASA el 14 de Julio, ¿Por Qué Anil Menon Viajará en la Soyuz?

El astronauta de la NASA viajará a bordo de una nave Soyuz desde las instalaciones de la agencia espacial rusa en Baikonur. Te explicamos por qué Anil Manon viajará en una misión rusa.

Tras la caída de la URSS hubo una fuerte colaboración entre la NASA y la Roscosmos.

Pese a ser el principal sitio de operaciones espaciales de Rusia, el Cosmódromo de Baikonur se ubica en Kazajistán, un país que se independizó tras la caída de la URSS.

Un estadounidense a bordo de la Soyuz

Este lunes 13 de julio, la tripulación de la misión Soyuz MS-29 ofreció una conferencia de prensa desde el Cosmódromo de Baikonur.

Aquel centro espacial es tan importante para la historia de la exploración espacial como el Centro Espacial John F. Kennedy en Cabo Cañaveral. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin despegó desde aquel sitio en Kazajistán.

Anil Menon y los tripulantes de la Soyuz MS-29 desde el Cosmódromo de Kazajistán. Foto: Reuters

La misión Soyuz MS-29 sería casi rutinaria de no ser por una peculiaridad en su tripulación: junto a los cosmonautas Pyotr Dubrov y Anna Kikina, viajará el médico estadounidense Anil Menon.

El astronauta de la NASA viajará en la nave rusa pese a las tensiones entre Moscú y Washington. La nave Soyuz despegará el próximo 14 de julio hacia la Estación Espacial Internacional (EEI).

El tiempo en que Estados Unidos y Rusia fueron aliados en el espacio

Después de la caída de la Unión Soviética, la NASA y su homóloga rusa, la Roscosmos, comenzaron una intensa colaboración que incluyó el intercambio de tecnología y las misiones conjuntas. No habría sido posible la construcción multilateral de la Estación Espacial Internacional sin este periodo de apertura inédita entre antiguos enemigos.

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La colaboración se convirtió en dependencia durante los primeros años del siglo XXI. La NASA abandonó los lanzamientos tripulados y comenzó a enviar a sus propios astronautas a bordo de la Soyuz.

Este periodo de colaboración terminó con el ascenso de los vuelos tripulados privados en Estados Unidos, liderados por SpaceX, así como por las tensiones crecientes entre ambos países, especialmente tras el inicio de la guerra en Ucrania.

El fin de una era que llegará con la jubilación de la EEI

De ahí la sorpresa que causó la presencia del astronauta de la NASA en las instalaciones de Roscosmos. Es cierto que, en rigor, el Cosmódromo se encuentra en el territorio neutral de Kazajistán. Aunque Baikonur es administrada por autoridades rusas, se encuentra bajo un régimen de arrendamiento, que habrá de culminar en 2050.

Cabe señalar que el acuerdo de colaboración entre la NASA y Roscosmos sigue vigente. En 2022, la propia Anna Kikina, quien viajará en esta misión de la Soyuz, viajó a bordo de una misión de SpaceX lanzada desde Florida. También es cierto que, pese a las fricciones,

Rusia y Estados Unidos aún comparten el proyecto de la Estación Espacial Internacional. A pesar de los roces en la administración de la estación, ambos países, en conjunto con la JAXA (la agencia espacial de Japón) y la ESA (su homóloga europea), mantendrán la operación de la EEI hasta el año 2030.

Después de ese año, Estados Unidos apostará por las estaciones espaciales privadas, mientras que Rusia pondrá en órbita la Estación de Servicio Orbital Rusa (ROSS). Actualmente, la otra estación espacial en órbita es la Tiangong, de China.