No Será un Asteroide: Estudio Revela Cuándo se Extinguirá la Tierra y Qué Especies Sobrevivirán

Una investigación recreó el futuro de la Tierra durante miles de millones de años y llegó a una conclusión que replantea cuánto tiempo podría persistir la vida en el planeta.

Estudio revela cuando podría extinguirse la vida en el planeta. Foto: PexelsEstudio revela cuando podría extinguirse la vida en el planeta. Foto: Pexels

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La Tierra se calienta, pero la vida persiste: nuevas investigaciones sugieren que la vegetación podría durar mucho más de lo que se pensaba. Descubre cómo algunas especies se adaptan.

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