Alerta en el Pacífico: Tres Zonas de Baja Presión Amenazan Con Convertirse en Ciclones

Ante estos sistemas, se pronostican lluvias fuertes en al menos 18 estados del país, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo

México ciclones hoy. Foto: ConaguaMéxico ciclones hoy. Foto: Conagua

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El SMN vigila tres zonas de baja presión con potencial ciclónico. Lluvias fuertes y posibles inundaciones en 18 estados. Descubre qué esperar en tu región.

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