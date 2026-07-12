Alerta en el Pacífico: Tres Zonas de Baja Presión Amenazan Con Convertirse en Ciclones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre tres zonas de baja presión que presentan condiciones para evolucionar a ciclones tropicales en los próximos días. En caso de desarrollarse, estos sistemas recibirían los nombres de Elida, Fausto y Genevieve.

La primera zona se localiza al sur de Oaxaca y mantiene una probabilidad de desarrollo ciclónico de 40 por ciento en las próximas 48 horas y de 90 por ciento en siete días. El sistema se ubica a unos 720 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y presenta desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

El segundo sistema se encuentra al suroeste de la Península de Baja California. Tiene una probabilidad de formación ciclónica de 20 por ciento tanto en 48 horas como en siete días. Se localiza a aproximadamente 2 mil 360 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con movimiento lento hacia el oeste-noroeste, por lo que permanece lejos de las costas mexicanas.

Además, el SMN prevé la formación de una tercera zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con una probabilidad de desarrollo ciclónico de 30 por ciento en siete días.

Ante estos sistemas, se pronostican lluvias fuertes en al menos 18 estados del país, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. También podrían registrarse incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Clima para el lunes 13 de julio: ¿Dónde lloverá?

· Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Durango (oeste), Sinaloa (centro), Michoacán (centro, este y costa) y Guerrero (oeste y costa).

· Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (este), Chihuahua (oeste, sur y suroeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este y sur).

· Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila (este y noreste) y Estado de México (sur y oeste).

Clima para el martes 14 de julio: ¿Dónde lloverá?

· Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Sinaloa (norte y centro).

· Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Coahuila (norte), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (oeste), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).

· Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (costa y este), Tabasco (oeste), Campeche (este y sureste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (sur).