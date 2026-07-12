Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 12 de Julio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 12 de julio de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

00:19 horas. Continúa la lluvia intensa en la autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, a la altura del poblado de Fortín. Se recomienda disminuir la velocidad y manejar con precaución.

00:18 horas. Continúa la lluvia ligera en la autopista La Carbonera–Puerto México, a la altura de la plaza de cobro Los Chorros. Se recomienda disminuir la velocidad y manejar con precaución.

00:17 horas. Se registra circulación intermitente en ambos sentidos de la autopista La Tinaja–Isla, km 86, por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

ASJ