Matan a Balazos a un Hombre en Puebla Capital y Escapan en Una Motocicleta

La medianoche de este sábado 11 de julio se reportó un homicidio en la calle Malta del Fraccionamiento Bosques del Pilar, perteneciente a la Colonia 2 de Marzo de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con vecinos de la zona se escuchó una serie de detonaciones de arma de fuego, afuera de de un domicilio donde una persona quedó tendida sobre la vía pública.

Muere un hombre en la colonia 2 de Marzo en Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) atendieron el reporte y confirmaron que un hombre estaba inconsciente.

Luego de confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales implementaron un acordonamiento en la escena del crimen, y un despliegue para ubicar a los responsables, que según testigos escaparon en una motocicleta.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones del fraccionamiento Bosques del Pilar y colonia 2 de Marzo, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/O1ZOagUGnv — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 12, 2026

Investigan homicidio en fraccionamiento Bosques del Pilar de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició una carpeta de investigación del presunto homicidio.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del hombre que perdió la vida por impactos de bala, ni el móvil del presunto ataque directo.

Con información de N+

JAPR