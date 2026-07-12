Matan a Balazos a un Hombre en Puebla Capital y Escapan en Una Motocicleta

Policías municipales acordonaron la escena y desplegaron un operativo para ubicar a los posibles responsables.

Un hombre murió en la vía pública tras un ataque directo.Foto: SSC Puebla

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Violencia en Puebla: un hombre pierde la vida tras ser baleado en la colonia 2 de Marzo. La Fiscalía ya investiga. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre los autores del crimen?

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