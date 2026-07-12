Caos Vial en la Autopista por Manifestación en la Autopista México-Puebla

Una fila de vehículos en ambos sentidos ha provocado el colapso de la circulación a la altura de los estadios.

Manifestación provoca caos vial hoy sábado.Foto: N+

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Tráfico detenido en la autopista México-Puebla debido a protesta por escombro que causa inundaciones. Conoce más sobre esta noticia en desarrollo.

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