Caos Vial en la Autopista por Manifestación en la Autopista México-Puebla

La noche de este sábado 11 de julio vecinos de la colonia Ampliación México 83 en Puebla cerraron ambos sentidos de la autopista México-Puebla,

De acuerdo con los primeros reportes la protesta se debe a un conflicto por presencia de escombro en la barranca que ha propiciado inundaciones.

Cerrada la autopista México-Puebla por manifestantes hoy 11 de julio

Usuarios de la autopista reportan caos vial a la altura de Villa Frontera en la zona de los estadios.

Se recomienda evitar la zona y tomar vías alternas para evitar retrasos en trayectos.

Liberan autopista México-Puebla

Con relación al bloqueo de la autopista México-Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya se encuentra liberada.

E Gobierno de la Ciudad mantiene atención permanente a las familias que pudieran resultar afectadas por las lluvias registradas en la capital poblana.

Este caso específico implica un contexto jurídico y urbano, ya que parte de los asentamientos se ubican en zonas de riesgo o con situación irregular, lo que limita legalmente la ejecución de obras permanentes de infraestructura.

La solución requiere un proceso integral para garantizar la seguridad de las familias y sobre todo el cumplimiento del marco legal.

Con información de N+

JAPR