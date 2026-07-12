Sobrevuelos Activan Fuerte Despliegue Militar en Mocorito, Sinaloa

Los constantes sobrevuelos de helicópteros sobre la comunidad de Zapote de Los Cázares, en el municipio de Mocorito, marcaron el inicio de un amplio operativo encabezado por fuerzas federales durante la mañana de este sábado 11 de julio, en una movilización que también incluyó unidades desplegadas por tierra.

Habitantes de la zona documentaron el movimiento mediante videos y fotografías difundidos en redes sociales, donde se observa el paso de aeronaves militares y la presencia de personal armado en los alrededores del poblado, ubicado en la región serrana de Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente el motivo del operativo, tampoco se ha precisado qué corporaciones participan de manera específica, aunque en el despliegue se observa la presencia de fuerzas federales. De igual forma, no existe información confirmada sobre personas detenidas, aseguramientos de armamento o vehículos, ni sobre posibles enfrentamientos.

Se desconoce la finalidad del operativo en Mocorito

Las autoridades federales ni las estatales han emitido un comunicado para detallar los objetivos, el número de elementos movilizados o los resultados obtenidos.

La información disponible hasta ahora proviene principalmente de los registros realizados por habitantes de la comunidad, quienes captaron desde distintos puntos el intenso movimiento aéreo mientras el operativo continuaba desarrollándose.

Zapote de Los Cázares ha sido escenario de acciones militares en años anteriores; sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que permita vincular esos antecedentes con el despliegue registrado este sábado, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer mayores detalles sobre los resultados de la intervención.