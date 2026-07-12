Sobrevuelos Activan Fuerte Despliegue Militar en Mocorito, Sinaloa

Se reporta amplio operativo encabezado por fuerzas federales durante la mañana de este sábado 11 de julio en Mocorito.

Se Reporta Amplio Operativo en MocoritoFoto: Cafe Negro Portal

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Despliegan operativo en Mocorito, Sinaloa. Hasta el momento se desconoce el motivo de la movilización.

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