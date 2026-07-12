Tiroteo En Centro Comercial en Michigan Deja Dos Lesionados

Un presunto tiroteo en el centro comercial Great Lakes Crossing dejó un saldo de dos personas heridas; las autoridades confirmaron que el sospechoso ya fue detenido.

Dos lesionados en tiroteo en Estados Unidos. Foto: AP | IlustrativaDos lesionados en tiroteo en Estados Unidos. Foto: AP | Ilustrativa

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