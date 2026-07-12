Tiroteo En Centro Comercial en Michigan Deja Dos Lesionados

Un presunto tiroteo registrado en el centro comercial Metro Detroit dejó un saldo de dos personas heridas, lo que desató un fuerte despliegue de seguridad en la zona. La Oficina del Sheriff del Condado de Oakland informó que sus agentes se encuentran brindando apoyo al Departamento de Policía de Auburn Hills para controlar la situación tras el incidente ocurrido este sábado en las instalaciones de Great Lakes Crossing.

"La información preliminar indica que dos personas resultaron heridas. Un sospechoso está detenido. Por favor, eviten la zona para permitir que el personal de emergencia y los investigadores puedan llevar a cabo su investigación de forma segura", detalló la oficina del sheriff a través de un comunicado oficial.

Aunque los primeros reportes indicaban que solo una persona había resultado lesionada, la cifra se actualizó a dos víctimas. Por su parte, el Departamento de Policía de Auburn Hills calificó el hecho como un "tiroteo aislado" y confirmó que los oficiales trabajaron de inmediato en la evacuación total del inmueble.

Despliegue policial y cierre

Como parte del protocolo, diversas agencias de emergencia se desplegaron en el área perimetral y colocaron cinta amarilla de precaución en los accesos exteriores. Debido a la gravedad del incidente, la administración de Great Lakes Crossing Outlets anunció en su página web que el complejo permanecerá cerrado por lo que resta del día y reabrirá sus puertas el domingo 12 de julio.

El centro comercial Metro Detroit se ubica a lo largo de Baldwin Road y es una de las principales propiedades comerciales de Michigan operadas por la firma Simon. El complejo alberga alrededor de 170 establecimientos, incluidos restaurantes, tiendas de renombre como Bass Pro Shops y Timberland Factory Store, así como salas de AMC Theatres. Su horario habitual de operación para los sábados es de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.