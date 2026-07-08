Abaten al "Texas", Jefe de Plaza de Los Chapitos en Culiacán, Sinaloa

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abatieron este miércoles 8 de julio de 2026 a Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”, identificado como jefe de plaza y principal generador de violencia en Culiacán, Sinaloa.

Vía la red social X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el "Texas" está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

Así fue la captura de el "Texas"

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, este miércoles elementos de la Sedena desarticularon a una célula delictiva de “Los Chapitos” en Culiacán, Sinaloa.

Durante la operación, detalló García Harfuch, el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe “N”.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”, generadora de violencia en la entidad.

Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 8, 2026

Además, fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

"Este resultado se suma a las detenciones recientes de operadores relevantes del Cártel del Pacífico, realizadas por Defensa, Guardia Nacional, Semar, SSPC, autoridades de Sinaloa y FGR", añadió el funcionario federal.

AMP