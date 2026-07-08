Abaten al "Texas", Jefe de Plaza de Los Chapitos en Culiacán, Sinaloa

El "Texas" está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos

Durante el operativo fueron detenidas cuatro personas. Foto: SedenaDurante el operativo fueron detenidas cuatro personas. Foto: Sedena
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