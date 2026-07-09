Tormenta Eléctrica y Granizada Causa Inundaciones en la Ciudad de Puebla

Las precipitaciones iniciaron de forma repentina en la capital poblana provocando que el nivel del agua subiera en algunas vialidades.

Inundación por Lluvia Tormenta Eléctrica y Granizada en Puebla Capital Hoy 8 JulioFoto: N+

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Tormenta eléctrica y granizo sorprenden a Puebla, causando inundaciones en varias zonas. La Paz y el Centro Histórico, entre las más afectadas. Noticia en desarrollo.

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