Tormenta Eléctrica y Granizada Causa Inundaciones en la Ciudad de Puebla

La tarde de este miércoles 8 de julio de 2026 se registraron fuertes lluvias acompañadas de una tormenta eléctrica y caída de granizo en distintas zonas de la ciudad de Puebla.

La caída repentina de las precipitaciones y la súbita forma en que arreciaron provocaron que varias vialidades de la capital poblana se inundaran en la colonia La Paz, el Centro Histórico, la calle 31 Poniente y la zona de Los Fuertes.

Se inundan calles de la ciudad de Puebla tras fuertes lluvias

Fue aproximadamente a las 18:00 horas que inició una fuerte lluvia, acompañada de tormenta eléctrica y caída de granizo en calles de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con varios reportes que llegaron a N+ Puebla, varias vialidades de la capital poblana se inundaron, tal es el caso de la avenida 31 Poniente, y calles de la colonia La Paz, la colonia Villa Posadas, el Centro Histórico y la zona de Los Fuertes.

Hasta el momento continúan las precipitaciones, sin embargo, en los medidores pluviales, tales como el vaso regulador Puente Negro no se registran anomalías.

Autoridades piden extremar precauciones ante lluvias en la ciudad de Puebla

Ante las fuertes lluvias registradas este martes el presidente municipal, José Chedraui Budib, verificó el funcionamiento del monitoreo y las cámaras de videovigilancia en las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

Desde la #DGERI monitoreamos las precipitaciones de esta tarde en la capital.



Tomemos precauciones. Ante cualquier emergencia 9-1-1 o al 072. 🚨 pic.twitter.com/NC7SbJVaMB — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) July 9, 2026

Acompañado por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el coronel Félix Pallares Miranda, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, alejarse de puntos inundables y manejar con cuidado para prevenir accidentes.

Con información de N+

GMAZ