¿Cuándo Cae el Pago de Sembrando Vida y Quiénes Cobran 6,450 Pesos en Julio 2026?

Este mes no sólo hay depósitos de la Pensión Bienestar, el Gobierno de México anunció que también habrá pago para beneficiarios de Sembrando Vida. En N+ te decimos cuándo cae y quiénes cobran 6,450 pesos en julio 2026.

El pasado lunes 6 se dio a conocer cómo quedó el Calendario de Pagos de la Pensión del Bienestar de Julio 2026 para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 añoss, madres trabajadoras y personas con discapacidad. El anuncio fue dado a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Dado que el pago de la pensión y Sembrando Vida ocurren en julio 2026, en una nota previa te aclaramos quiénes cobrarán un pago doble de 12,950 pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inicia Pago de la Pensión del Bienestar en Saltillo

¿Cuándo cae pago de Sembrando Vida en Julio 2026?

Sembrando Vida es un programa del Bienestar que apoya económicamente y en especie a personas mayores de edad que habitan en localidades rurales con rezago social. Su objetivo es que los campesinos puedan cubrir sus necesidades básicas con la producción que obtienen de su tierra.

De modo que si estás registrado en este programa, será este jueves 9 de julio cuando recibas en tu cuenta del Bienestar el pago correspondiente al mes en curso.

Vale la pena recordar que este depósito se hace de manera mensual y busca que sus beneficiarios cubran necesidades básicas alimenticias de la producción que obtienen de su tierra.

El pago que se hace a los beneficiarios en la Tarjeta Bienestar es de 6,450 pesos, aunque también obtienen otros apoyos en especie como semillas, plantas, herramientas y más insumos.

Adicionalmente se integran a una Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC), donde cumplen con un plan de trabajo.

¿Quiénes reciben pago de 6,450 pesos de Sembrando Vida en Julio 2026?

Las personas que estén inscritas a este programa del Gobierno de México serán quienes obtengan el apoyo bienestar en julio 2026. Y deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser habitante de alguno de los 24 estados del país donde opera Sembrando Vida, es decir:

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán o Zacatecas.

Ser mayor de edad.

Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal y acreditarlas por medio de algún tipo de certificado de propiedad.

En caso de no tener las hectáreas disponibles -sea por que no cuentas con las tierras o no completas dicha superficie-, presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil con vigencia mínima de 4 años.

SARR