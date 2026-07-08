¿Cuándo Cae el Pago de Sembrando Vida y Quiénes Cobran 6,450 Pesos en Julio 2026?

La Secretaría del Bienestar dio a conocer qué días de julio 2026 habrá pagos por cada uno de los programas disponibles y dónde los depositarán; conoce fechas

Beneficiarios de Sembrando Vida. Cuándo cae pago sembrando vida Julio 2026¿Eres beneficiario de Sembrando Vida, apoyo bienestar que entrega 6,450 pesos? Conoce cuándo caerá el pago en tu Tarjeta. Foto: Cuartoscuro.

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