¿Cuándo Cae Pago Doble del Bienestar a Adultos Mayores en Julio 2026? Este Día Depositan $12,850

Conoce a partir de qué día algunos beneficiarios recibirán un pago doble en julio 2026 en su tarjeta del Bienestar

Checa cuándo Depositan Pago Doble del Bienestar a Adultos Mayores en julio 2026La Secretaría de Bienestar está realizando la cuarta dispersión del año. Foto: Leticia Ramírez Amaya

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