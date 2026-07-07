¿Cuándo Cae Pago Doble del Bienestar a Adultos Mayores en Julio 2026? Este Día Depositan $12,850

Inició la cuarta dispersión de los programas sociales y algunos adultos mayores se llevaron la sorpresa de que recibirán un pago doble del Bienestar, que será de un monto de 12,850 pesos, y acá te decimos cuándo cae este depósito en julio de 2026.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos del bimestre de julio-agosto 2026 con el cual se pagará a los mayores de 65 años, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

De igual forma, durante el anuncio en La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum se confirmó que algunos beneficiarios recibirán un pago doble en julio 2026, y en una nota previa ya te explicamos quiénes recibirán este monto.

¿Cuándo depositan pago del Bienestar de 12,850 pesos?

Algunos adultos mayores recibirán dos pagos en julio 2026: el primero se hará conforme al calendario del Bienestar según la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios y el segundo está programado para el jueves 9 de julio.

De esta manera, aquellos beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con las letras A, B y C verán un depósito doble, correspondiente a un monto de 12,850 pesos en su tarjeta del Banco Bienestar a partir del próximo jueves 9 de julio.

Mientras que el resto de beneficiarios, primero recibirá un pago de 6,450 pesos y el día que lo indica el calendario recibirá la otra parte de su depósito, que es de 6,400 pesos. Estas son las fechas:

Letra A: Lunes 6 de julio 2026.

Letra B: Martes 7 de julio 2026.

Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio 2026.

Letra D, E, F: Viernes 10 de julio 2026.

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio 2026.

Letra H, I, J y K: Miércoles 15 de julio 2026.

Letra L: Jueves 16 de julio 2026.

Letra M: Viernes 17 y lunes 20 de julio 2026.

Letra N, Ñ, O: Martes 21 de julio 2026.

Letra P, Q: Miércoles 22 de julio 2026.

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio 2026.

Letra S: Lunes 27 de julio 2026.

Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio 2026.

¿Por qué Bienestar pagará 12,850 pesos en julio 2026?

Los adultos mayores que recibirán el pago doble de 12,850 pesos son aquellos que están incorporados a la Pensión Bienestar de 65 y más, y que además forman parte del programa Sembrando Vida.

De esta manera, estos beneficiarios recibirán 6,400 pesos de la pensión que se paga de forma bimestral y un depósito de 6,450 pesos, correspondiente al programa que busca combatir la pobreza rural mediante un apoyo mensual, trabajo comunitario y producción sustentable.

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