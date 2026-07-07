¿Dónde Hay Registro para Techos Solares del Bienestar 2026 y Cómo Solicitar? Requisitos

En busca de erradicar la pobreza energética en hogares vulnerables, México abrió una convocatoria de registro al programa Techos Solares para el Bienestar. Y en N+ te adelantamos dónde hay registro abierto y cuál es el proceso para solicitarlo.

El programa Techos Solares para el Bienestar instala sistemas fotovoltaicos subsidiados e interconectados (SFIV) a la red pública.

Si bien en abril abrió un periodo de registro al programa que te genera ahorros de hasta el 60 por ciento en la factura eléctrica anual. Durante este mes también está abierta la convocatoria de registro por un Techo Solar del Bienestar en dos estados.

¿Dónde hay registro abierto para Techos Solares del Bienestar 2026?

De acuerdo con la convocatoria del programa, disponible a consulta en línea, para ser considerado entre los posibles beneficiarios debes ser residente de alguno de los siguientes municipios:

Mexicali, Baja California.

San Felipe, Baja California.

Hermosillo, Sonora.

Ello, dado que este programa tiene por objetivo mejorar las condiciones de acceso a la energía eléctrica de familias vulnerables del norte del país. Sobre todo aquellas que enfrentan condiciones climáticas extremas y elevados consumos de energía durante todo el año.

Requisitos para aplicar a Techos Solares del Bienestar 2026

Una vez que has comprobado que tu municipio está entre los antes enlistados, hay una serie de requisitos que debes cumplir para ser beneficiario.

1. Tener tarifa doméstica con consumo promedio de 400 a 1,500 kWh en julio y agosto.

Recibo de luz a nombre del solicitante.

No presentar adeudos.

2. Ser mayor de edad y contar con identificación vigente.

3. Clave Única de Registro de población (CURP) actualizada.

4. Que en la vivienda habite alguno de los siguientes grupos de población (niños, adultos mayores de 65 años, madre soltera o jefa de familia, persona con discapacidad, pertenecer o identificarse como indígena o afrodescendiente).

5. Comprobar la propiedad de la vivienda.

6. Contar con un espacio disponible en el techo o en el patio de entre 6 y 9 metros cuadrados.

7. Medidor de luz al límite de la propiedad, visible y de fácil acceso.

8. Tener un correo electrónico y número telefónico.

¿Cómo sé si soy elegible para aplicar a "Techos Solares del Bienestar" 2026?

Además de los requisitos antes descritos, la Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno de México evalúa la vulnerabilidad socioeconómica de cada solicitud basándose en indicadores de carencia social.

Condiciones visuales de la vivienda.

Geolocalización.

Ingreso total mensual acumulado de los integrantes de la vivienda.

Hacinamiento de vivienda.

Habitantes con enfermedades crónicas en la vivienda.

Adultos mayores de 65 años en la vivienda.

Madre soltera y/o jefa de familia.

Actividad laboral de la jefa de Familia o Jefe de Familia.

SARR