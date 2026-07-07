¿Dónde Hay Registro para Techos Solares del Bienestar 2026 y Cómo Solicitar? Requisitos

Abrió un periodo de registro al programa del Bienestar para tres municipios; ve qué requisitos debes cumplir para obtener este beneficio que te ahorra 60% en el recibo anual

Techos Solares para el Bienestar 2026. Dónde y Cómo SolicitarConoce en dónde hay convocatoria abierta del programa "Techos Solares para el Bienestar" 2026. Foto: Secretaría de Energía del Gobierno de México.

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