Pensión Bienestar 2026: Calendario de Pagos de Julio-Agosto en Jalisco

El Gobierno de México inició la dispersión de recursos correspondientes al bimestre julio-agosto 2026 de las Pensiones y Programas para el Bienestar en Jalisco.

Tarjeta banco bienestarFoto: N+

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¿Sabes cuándo recibirás tu Pensión Bienestar en Jalisco? El calendario de pagos julio-agosto 2026 ya está disponible. Descubre tu fecha y accede a tu apoyo.

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