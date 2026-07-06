Pensión Bienestar 2026: Calendario de Pagos de Julio-Agosto en Jalisco

Ya arrancó el pago correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 de las Pensiones y Programas para el Bienestar, en Jalisco. Aquí te presentamos el calendario.

De acuerdo con autoridades, el pago de pensiones arrancó desde este lunes 6 de julio y los depósitos se realizarán de manera escalonada hasta el miércoles 29 de julio.

Calendario bimestre julio-agosto 2026 del Bienestar

El pago se llevará a cabo de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los derechohabientes; a continuación te lo mostramos:

A-Lunes 6

B-Martes 7

C- Miércoles 8 y jueves 9

D, E, F - Viernes 10

G - Lunes 13 y martes 14

H, I, J, K - Miércoles 15

L - Jueves 16

M - Viernes 17 y lunes 20

N, Ñ, O - Martes 21

P, Q - Miércoles 22

R - Jueves 23 y viernes 24

S - Lunes 27

T, U, V - Martes 28

W, X, Y, Z - Miércoles 29

“Los recursos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. A partir del día que corresponda en el calendario, cada persona podrá disponer de su apoyo”, agregaron autoridades.

Es importante destacar que el dinero no necesariamente debe ser retirado el día del pago, pues los recursos permanecen seguros en cada cuenta bancaria.