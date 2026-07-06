Amplían Fecha de Registro para la Convocatoria Yo Jalisco Apoyo al Transporte Público para Niños

Extendieron la fecha límite para registrarse a la convocatoria Yo Jalisco Apoyo al Transporte Público para Niños y Niñas

Camiones del transporte públicoFoto: N+

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