Amplían Fecha de Registro para la Convocatoria Yo Jalisco Apoyo al Transporte Público para Niños

Extendieron la convocatoria de Yo Jalisco, Apoyo al Transporte Público para Niños y Niñas, el cual sirve para reducir la carga económica que representa el gasto de traslados para las familias jaliscienses.

¿Cuándo es la fecha límite para realizar el registro?

La fecha límite para la convocatoria es hasta el 31 de agosto, con la finalidad de beneficiar a 30 mil infancias que se incorporarán a 15 mil 256 registros que ya fueron recibidos.

Este apoyo es para que cada usuario reciba lo equivalente a dos pasajes diarios, conforme a las reglas de operación del programa.

¿Qué se necesita para registrarse a la convocatoria?

Para registrarse es necesario contar con la Tarjeta La Única, así como ingresar a la plataforma del programa, agendar una cita e introducir la CURP del menor de edad.

El primer paso es ingresar a la plataforma. Agendar una cita. Seleccionar la opción “agregar infante”. Poner la CURP.

Posteriormente, es necesario acudir al módulo seleccionado, con la asistencia de un tutor responsable, al igual que del infante para la entrega y activación de la tarjeta.

Los ciudadanos interesados podrán consultar el directorio completo de módulos, requisitos y registro en la plataforma oficial de la Tarjeta La Única antes del 31 de agosto.