Registro al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en Zacatecas

Del 6 al 11 de julio continuará en Zacatecas el registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud; aquí te damos los detalles

Registro Pensiones Bienestar Zacatecas.Foto: N+

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¡Atención Zacatecas! Del 6 al 11 de julio continúa el registro para la Pensión de Bienestar de Personas con Discapacidad. Consulta el calendario y no olvides tus documentos.

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