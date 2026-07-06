Registro al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en Zacatecas

A partir de este lunes 6 de julio se reanuda el registro para personas beneficiarias del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en Zacatecas que buscan obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, por lo que las inscripciones continuarán de acuerdo con el calendario oficial basado en la letra inicial del primer apellido.

¿Cómo se llevará a cabo el proceso?

El proceso se llevará a cabo en los Módulos del Bienestar habilitados para este trámite y estará disponible durante todo el mes de julio, con el objetivo de atender de manera ordenada a los beneficiarios.

En Zacatecas, este registro está dirigido a personas de 30 a 64 años que ya forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, quienes podrán solicitar su incorporación al Servicio Universal de Salud mediante la expedición de la credencial correspondiente.

Las autoridades recordaron que el trámite es completamente gratuito y debe realizarse de manera presencial en el módulo asignado.

Calendario de registro del 6 al 11 de julio

Al tratarse de la segunda semana del mes, el registro se realizará de la siguiente manera:

Lunes 6 de julio: Apellidos con la letra M.

Martes 7 de julio : Apellidos con las letras N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 8 de julio: Apellidos con la letra R.

Jueves 9 de julio: Apellidos con las letras S, T y U.

Viernes 10 de julio: Apellidos con las letras V, W, X, Y y Z.

Sábado 11 de julio: Atención para personas rezagadas, sin importar la letra inicial de su primer apellido.

¿Qué documentos se necesitan?

Para realizar el trámite, las personas solicitantes deberán acudir con la documentación requerida en original y copia, la cual incluye:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio reciente.

Documentación que acredite ser beneficiario de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, en caso de ser requerida.

Las autoridades recomiendan acudir el día que corresponde de acuerdo con el calendario para agilizar la atención y evitar largas filas en los módulos de registro.

Es importante recordar que el registro permanecerá abierto durante julio, por lo que quienes no puedan acudir en la fecha asignada podrán hacerlo el día destinado para personas rezagadas o en las siguientes jornadas establecidas por el calendario oficial.