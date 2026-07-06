Días de Pago de Pensión Mujeres Bienestar Julio 2026: Calendario por Letra para Beneficiarias

La Secretaría del Bienestar publicó las fechas oficiales de depósito para la Pensión de Mujeres de 60 a 64 años; consulta aquí cuándo son los días de pago

Mujeres beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar 2026¿Ya sabes cuándo te tocó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar? Este es el Calendario oficial. Foto: Cuartosucro.

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