Días de Pago de Pensión Mujeres Bienestar Julio 2026: Calendario por Letra para Beneficiarias

Leticia Ramírez, secretaría del Bienestar del Gobierno de México anunció el Calendario de Pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para Julio 2026, y en N+ te compartimos cómo quedaron las fechas de depósito por letra para las beneficiarias de 60 a 64 años.

Se trata del cuarto pago de la Pensión Mujeres Bienestar en lo que va del año, y que en esta ocasión abarca los meses de Julio-Agosto 2026.

Dado que las pensiones son de los apoyos más esperados por la población, en una nota ya te aclaramos si los pensionados del IMSS e ISSSTE recibirán pago doble en julio 2026.

Leticia Ramirez Amaya también anunció cómo quedó el Calendario de Pago de la Pensión de Adultos Mayores de más de 65 años.

¿Cuándo pagan la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años en julio 2026? Letras por Día

Según el Calendario dado a conocer por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, las fechas de depósito a las beneficiarias de 60 a 64 años avanzan en orden alfabético.

Es decir que, las primeras mujeres en cobrar son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras A y B.

A continuación hallarás el Calendario de Pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 del bimestre julio-agosto de 2026.

Letra A: Lunes 6 de julio 2026.

Letra B: Martes 7 de julio 2026.

Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio 2026.

Letra D, E, F: Viernes 10 de julio 2026.

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio 2026.

Letra H, I, J y K: Miércoles 15 de julio 2026.

Letra L: Jueves 16 de julio 2026.

Letra M: Viernes 17 y Lunes 20 de julio 2026.

Letra N, Ñ, O: Martes 21 de julio 2026.

Letra P, Q: Miércoles 22 de julio 2026.

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio 2026.

Letra S: Lunes 27 de julio 2026.

Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio 2026.

¿Hay pago doble de Mujeres con Bienestar en Julio 2026?

A diferencia de otros meses, en el bimestre julio-agosto 2026 no habrá pago doble del Apoyo del Bienestar para Mujeres de 60 a 64 años.

Es decir que las beneficiaras recibirán en su Tarjeta del Banco del Bienestar un deposito por 3,100 pesos correspondiente al cuarto bimestre del Apoyo Gubernamental.

Una vez que pase la inicial del apellido en el Calendario de Depósitos proporcionado por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, las mujeres de 60 a 64 años podrán disponer de los 3,100 pesos en su tarjeta de débito.

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SARR