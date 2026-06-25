¿Mañana 26 de Junio 2026 Hay Clases? Esto Dice el Calendario SEP sobre Suspensión el Viernes

La celebración del Mundial 2026 y los cambios del clima en el país han repercutido en el Calendario SEP del ciclo escolar 2025-2026. Con la cercanía del fin de cursos, alumnos y maestros se preguntan si mañana 26 de junio 2026 hay clases.

Más allá de estos eventos extraordinarios, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció en el Calendario de 185 días un día extra de descanso en junio, por lo que en N+ te aclaramos si es este viernes y para quiénes aplica.

Debido a que en algunos estados determinaron adelantar el fin de cursos, en una nota previa te explicamos quiénes salieron de vacaciones este jueves 25 de junio de 2026.

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¿Hay clases mañana 26 de junio de 2026 en México?

Entidades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Hidalgo, entre otros, que mantienen el fin de cursos para el próximo 15 de julio, no tendrán clases este viernes.

Pero, no por el Mundial ni tampoco por el clima. La suspensión de clases para este 26 de junio 2026 está relacionada con la última Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) en la que participan los docentes y directivos de los planteles.

En total, las escuelas realizaron 8 consejos técnicos escolares durante el ciclo escolar en curso.

De modo que, tal como ocurrió en los meses anteriores, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán el viernes 26 de junio de 2026 como día de asueto.

Será hasta el próximo viernes 3 de julio cuando se registren las calificaciones del último trimestre del ciclo escolar.

Calendario escolar de educación básica 2025-2026 en México. Foto: SEP

¿Cuándo salen de vacaciones las escuelas de Educación Básica según Calendario SEP?

Como te explicamos previamente, el inicio de las vacaciones de verano depende del día en que las autoridades educativas locales hayan determinado finalizar las clases.

La decisión se da luego de que la SEP autorizó a varios estados adelantar el Fin de Clases. En el caso específico de CDMX y Edomex, los alumnos de Educación Básica saldrán de vacaciones a partir del 16 de julio de 2026, luego de que el 15 será el último día del curso escolar 2025-2026.

Apenas tres días antes de que concluya el Mundial 2026, cuya Gran Final está agendada para el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio de Nueva Jersey, Estados Unidos.

SARR