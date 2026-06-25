¿Mañana 26 de Junio 2026 Hay Clases? Esto Dice el Calendario SEP sobre Suspensión el Viernes

El Calendario SEP del ciclo escolar 2025-2026 marca un día extra de descanso en junio, previo a las Vacaciones de Verano, pero ¿será este viernes la suspensión de actividades?

Niños en salón de clases. Mañana 26 de junio 2026 hay clases. Calendario SEPPrevio a las Vacaciones de Verano, el Calendario SEP da un día extra de descanso en junio a los estudiantes, pero ¿cuándo es y por qué? Foto: Cuartoscuro.

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