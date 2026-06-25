Topos de México Viajan a Venezuela tras Terremotos: ¿En Qué Catástrofes Han Apoyado?

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela han dejado ya al menos 188 muertos y más de mil 500 heridos. Ante las decenas de edificios caídos en las zonas más afectadas, los Topos de México ya se preparan para viajar al país sudamericano a prestar su ayuda.

Topos de México viajarán a Venezuela

Héctor Rafael Méndez, líder de Topos de México, anunció que el grupo de rescatistas viajará a Venezuela. El voluntario declaró a N+ Univisión que el último gran sismo que hubo en Venezuela el terremoto de Cariaco, de 1997. “Entonces realmente no tienen experiencia”, explicó el rescatista.

El líder de Topos de México también hizo un exhorto al gobierno de Venezuela, para que permita la colaboración de equipos internacionales. A lo largo de las zonas afectadas hay múltiples edificios destruidos donde podría haber sobrevivientes:

“Venezuela debe de permitir el acceso de toda la gente que tenga experiencia en estructuras colapsadas”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Misa Honra Labor de "Topos" que Rescataron a 9 Bebés en Terremoto de 1985

Por su parte, Iván Barrientos Salas, miembro de la asociación Topos Tlatelolco, declaró a CNN que las primeras 36 horas son cruciales para rescatar al mayor número posible de sobrevivientes. La misma asociación publicó un mensaje en X, antes Twitter, donde indicó que evalúan un posible viaje:

“Desde la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. estamos monitoreando la situación en Venezuela para evaluar nuestra participación, apegados a los protocolos internacionales”.

Cabe señalar que el gobierno de México enviará 250 militares, cinco binomios caninos y cuatro aeronaves a Venezuela. Durante la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum reiteró su solidaridad hacia el país sudamericano y anticipó que podría enviar “personal adicional que se requiera para poder ayudar”.

Durante la tarde del 25 de junio, Héctor Rafael Méndez acudió en representación de Topos de México a Palacio Nacional para pedir apoyo a la presidenta. Afuera de la sede presidencial declaró a los medios presentes:

“Venimos a buscar a la presidenta porque es sensible ante este tipo de situaciones”.

¿En qué otros desastres internacionales han colaborado los Topos?

Cabe recordar que no hay un único grupo de “topos”. Este es el nombre coloquial que adquirieron los voluntarios durante las labores de rescate tras el terremoto de 1985.

En rigor, son topos los grupos de socorristas voluntarios mexicanos que se hayan especializado en la atención de sismos y otros desastres naturales. No obstante, sí se debe mencionar que varios grupos de topos han participado en múltiples emergencias alrededor del mundo. Entre las acciones más destacadas de estos voluntarios a nivel mundial están: