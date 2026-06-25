Topos de México Viajan a Venezuela tras Terremotos: ¿En Qué Catástrofes Han Apoyado?

Los Topos de México ya se movilizan hacia Venezuela para prestar su ayuda tras los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5

Topos de MéxicoTopos de México acudirán a Venezuela. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sismos devastadores en Venezuela: los Topos de México se preparan para ayudar. Con edificios colapsados y vidas en riesgo, su intervención es vital. Descubre su legado de rescate.

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