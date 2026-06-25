Terremoto Doble en Venezuela: ¿Es un País Más Sísmico que México?

Venezuela enfrenta los daños y las pérdidas humanas de una dupla de terremotos que ocurrieron con segundos de diferencia, ¿pero qué tan sísmico es este país? ¿Tiembla más que en México? Te explicamos

Sismo en VenezuelaReuters

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Conoce cómo el doble sismo del 24 de junio ha devastado Venezuela, afectando gravemente a La Guaira. ¿Tiembla más que en México? Te explicamos la situación sísmica.

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