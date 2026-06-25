Terremoto Doble en Venezuela: ¿Es un País Más Sísmico que México?

El 24 de junio del 2026, Venezuela registró dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 con menos de un minuto de diferencia. ¿Qué tan frecuentes son los sismos en Venezuela? ¿Tiembla más que en México? Te explicamos a continuación cuál es la situación sismológica del país sudamericano.

Hasta el momento se han registrado 188 víctimas mortales, aunque no se descarta que el número crezca en las próximas horas.

La mayores afectaciones se concentran en el estado de La Guaira, frente a las costas del mar Caribe.

El temblor doble que cimbró a Venezuela

El terremoto doble ocurrido en Venezuela derribó edificios, dejó sin luz y telefonía a miles de personas y ha subrayada la vulnerabilidad de un país marcado por la carencia y la corrupción. Desde 2024, el país sudamericano ha pasado por un convulso proceso político, que inició desde los preparativos para las elecciones presidenciales.

Edificios colapsados en La Guaira, Venezuela, tras sismo doble. Foto: AFP

A los señalamientos por fraude en las elecciones y la persecución de políticos opositores, se sumó la captura de Nicolás Maduro en enero del 2026 por el gobierno de Donald Trump. El régimen chavista no ha renunciado al poder, pero ha tenido que hacer concesiones a Estados Unidos en la extracción de petróleo.

En este marco ha llegado un sismo doble que ha golpeado especialmente en zonas desfavorecidas de Venezuela. El estado de La Guaira se considera el más afectado por los terremotos.

El aeropuerto internacional de Maiquetía que da servicio a la región ha quedado inutilizable, lo que complicará la llegada de ayuda. Por su parte, en localidades como Catia la Mar, los edificios residenciales completamente caídos se cuentan por decenas. Los sobrevivientes señalan que hay familias enteras atrapadas bajo los escombros.

¿Qué tan sísmico es Venezuela?

Sin embargo, los sismos no son un fenómeno nuevo en el país sudamericano. Gran parte del litoral de Venezuela se ubica en la franja donde convergen las placas del Caribe y Sudamericana.

Es decir: Venezuela se ubica sobre la placa Sudamericana, pero en sus costas comienza la placa tectónica del Caribe. A lo largo de la historia, el país registro sismos de gran magnitud, muy semejantes a los que se perciben en México por el continuo choque de las cuatro placas tectónicas que convergen en nuestro territorio.

En la época moderna, el sismo más intenso que se ha registrado en Venezuela fue el llamado Terremoto de San Narciso, ocurrido el 29 de octubre de 1900. Se especula que el sismo pudo haber tenido una magnitud 8.0.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Saquean Comercios en La Guaira tras Terremotos en Venezuela

Se calcula que cobró cientos de vidas, entre 400. Lo cierto es que este terremoto cambió el paisaje en varias zonas del país: el movimiento telúrico provocó licuefacción, deslizamientos y generó un tsunami. Aquella catástrofe cambió la visión que tenían los venezolanos sobre los sismos en los albores del siglo XX.

No obstante, el deshonroso título al sismo más letal que haya ocurrido en Venezuela corresponde al Terremoto de Cumaná de 1929. Se calcula que el sismo de magnitud 7.0 cobró hasta mil 600 vidas aquel 17 de enero.

En el siglo XXI, el sismo del 21 de agosto del 2018 se alzó como el más intenso de lo que iba del siglo. Pese a tener una magnitud 7.3, no dejó muertos en los registros oficiales.

Ahora, el sismo doble del 24 de junio podría convertirse en una de las mayores catástrofes que haya vivido el país.