Terremoto Doble en Venezuela: ¿Qué Tan Raros son los Sismos Gemelos de Gran Magnitud?

Dos sismos de gran intensidad cimbraron Venezuela, apenas con 39 segundos de diferencia. Un sismo de magnitud 7.2 fue apenas el anticipo de otro de magnitud 7.5. ¿Qué tan frecuentes son estos terremotos dobles?

En Caracas varios edificios se derrumbaron ante el fuerte sismo.

El último sismo de gran intensidad que azotó Venezuela ocurrió en 2018 y fue de magnitud 7.3.

Sismo doble sorprende a Venezuela

A las 10:04:33 del 24 de junio (hora del meridiano de Greenwich) se registró en Venezuela un sismo de magnitud 7.2. Apenas 39 segundos después, a las 10:05:12, ocurrió un segundo movimiento telúrico, con una magnitud 7.5.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calificó como un “sismo doble” el fenómeno. Además, señaló que el sismo de magnitud 7.2 fue el “premonitor” que antecedió al movimiento de magnitud 7.5.

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Los dos sismos tuvieron su epicentro en el estado de Yaracuy, aunque en localidades distintas. El primero ocurrió a 24 de la localidad de San Felipe, a 21.9 kilómetros de profundidad, mientras que el segundo ocurrió en Yumare.

Hasta el momento, no hay cifras oficiales sobre posibles daños y fallecidos. No obstante, varios edificios se derrumbaron en Caracas y muchas zonas se quedaron sin luz o servicios de telefonía e Internet.

¿Qué tan raros son los sismos dobles?

El fenómeno de los sismos dobles puede dividirse en dos vertientes. Por un lado, aquellos que ocurren con segundos de diferencia y que pueden ser confundidos por los afectados. Del otro lado están los sismos precursores que pueden ocurrir con días o meses de anticipación.

En cualquier caso, ambos tipos son mucho más comunes de lo que podría parecer. Según varios estudios, hasta un 70% de los sismos con magnitudes superiores a 7 tendrían un precursor.

Los sismos precursores pueden ocurrir incluso con años de anticipación. Por ejemplo, el gran terremoto del océano Índico, de magnitud 9.1, que provocó un tsunami el 26 de diciembre del 2004, tuvo un sismo precursor, el sismo de magnitud 7.2 que azotó Pakistán el 2 de noviembre del 2002.

Otro caso notable es el gran sismo de magnitud 9.6 que cimbró Chile el 22 de mayo de 1960. Su sismo precursor ocurrió un día antes, el 21 de mayo, y tuvo una magnitud 7.2.

En el mismo país, el sismo de magnitud 8.3 que se registró el 1 de abril de 2014 tuvo un anticipo con 15 días de antelación. En aquel caso se trató de un sismo 6.7 ocurrido el 16 de marzo de 2014.

Ahora bien, un estudio de 2004 calculó que 1 de cada 15 sismos serían sismos dobles con poca separación en el tiempo y el espacio, aunque con intensidades diferenciadas.

En cualquier caso, no hay que soslayar que los sismos dobles son muy frecuentes, ya sea que estén separados por unos pocos segundos o por varios años. El fenómeno, desde el punto de vista geológico, es el mismo.