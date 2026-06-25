Terremoto Doble en Venezuela: ¿Qué Tan Raros son los Sismos Gemelos de Gran Magnitud?

Un sismo doble, con magnitudes 7.2 y 7.5, cimbró Venezuela y causó severos daños en Caracas, ¿qué tan raro es este fenómeno?

Edificio colapsado en Caracas¿Qué tan raros son los sismos dobles como los de Venezuela? Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Sismos gemelos sacuden Venezuela: magnitudes 7.2 y 7.5 en menos de un minuto. Edificios colapsan en Caracas, ¿por qué este fenómeno es tan inusual?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+