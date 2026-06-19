¿Qué Es la Falla de San Andrés y Cómo Podría Afectar a México un Sismo en Ella?

La falla de San Andrés es el punto donde se tocan dos placas tectónicas bajo gran parte de California; te explicamos cómo un sismo en esta zona puede afectar a México

Falla de San Andrés en la llanura del Carrizo en California¿Qué es la falla de San Andrés y cómo puede afectar a México? Foto: Wikicommons

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La falla de San Andrés está en un momento crítico. ¿Qué significa esto para México y California? Conoce por qué los geólogos están en alerta y qué podríamos esperar.

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