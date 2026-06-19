¿Qué Es la Falla de San Andrés y Cómo Podría Afectar a México un Sismo en Ella?

La falla de San Andrés es la franja bajo California donde se tocan dos placas tectónicas. Te explicamos por qué está bajo la mira de los geólogos y qué afectaciones podría causar en México un sismo en esta región.

California es uno de los puntos de mayor sismicidad de Estados Unidos.

Mexicali ya ha enfrentado fuertes sismos vinculados al mismo sistema de falla al que pertenece la falla de San Andrés.

¿Qué es la falla de San Andrés y por qué preocupa a los habitantes de California?

El planeta es una bola de roca fundida con una fina capa exterior de mineral endurecido. Pero la corteza no es una capa uniforme. Por el contrario, se divide en grandes islas de roca a las que llamamos placas tectónicas. Sus movimientos, choques y desencuentros desencadenan los sismos que han colocado “un sismógrafo en el alma de los mexicanos”, como escribió alguna vez el cronista Juan Villoro.

Como los mexicanos, los habitantes de California también tienen una relación traumática con los sismos y en buena medida la responsable es la falla de San Andrés, la franja donde se encuentran las placas Norteamericana y del Pacífico. Esta falla corre de forma transversal por el sur de California y tiene la peculiaridad de que algunos de sus puntos pueden verse a simple vista a nivel de tierra.

En la portada de esta nota está la llanura del Carrizo, donde las dos placas tectónicas convergen como una cicatriz. En estas imágenes puede observarse cómo las placas chocan y acumulan la tensión que se libera durante un sismo.

Ahora un estudio de la Universidad de Hawái en Mānoa ha revelado que esta franja de mil 200 kilómetros de largo está en un momento crítico. Según el artículo publicado en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth, la falla tiene el mayor nivel de tensión acumulado en mil años.

Al respecto, la autora principal del estudio, Liliane Burkhard, declaró en un comunicado que la tensión acumulada podría liberarse teniendo como protagonista al Paso de Cajón. En esta zona convergen varios sistemas de fallas que podrían comunicar el sismo de una falla hacia otra:

“Nuestros resultados muestran que los niveles de tensión en múltiples segmentos de falla se encuentran ahora en o por encima de los valores más altos registrados en el último milenio, y que la región podría ser susceptible a una gran ruptura que involucre ambos sistemas de fallas”.

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¿Cómo afecta la falla de San Andrés a México?

México no es inmune a los movimientos de la falla de San Andrés. El punto de choque entre las placas de Norteamérica y del Pacífico pasa por debajo de Baja California y se sumerge bajo el Mar de Cortes. Un sismo en la falla de San Andrés también podría ser perceptible en México.

Al respecto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha indicado que el sistema de fallas de Cerro Prieto, en nuestro país, está conectado al sistema de falla de San Andrés. Y esta zona también cuenta con una actividad tectónica considerable.

Baste recordar el sismo del 4 de abril del 2010 de magnitud 7.2. Aquel temblor, que dañó especialmente a Mexicali, dejó un saldo de 4 muertos y más de mil heridos.

En California continuamente se habla de The Big One, el “gran terremoto” que habrá de liberar la tensión acumulada en la falla de San Andrés. Aunque el estado tiene una normativa de construcción diseñada para tolerar los sismos de la región, los californianos saben tan bien como los mexicanos lo que es estar a la expectativa de un sismo histórico.

El hecho de que hayan pasado 32 años desde el sismo Northridge, en 1994, solo pone de relieve que los californianos tienen, como los habitantes del centro de México, “un sismógrafo en el alma” y que está a la expectativa.