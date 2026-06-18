Falla de San Andrés Alcanza su Mayor Tensión en Mil Años, ¿Habrá un Gran Sismo en California?

Un nuevo estudio revela que la falla de San Andrés, que atraviesa el sur de California tiene zonas que acumulan mil años de tensión constante, ¿podrían ser causa de un sismo?

La falla de San Andrés. Foto: Getty ImagesLa falla de San Andrés. Foto: Getty Images

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La falla de San Andrés alcanza su mayor tensión en mil años. ¿Podría ser el preludio del temido 'Big One'? Geólogos advierten sobre un estado de carga crítica.

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