Falla de San Andrés Alcanza su Mayor Tensión en Mil Años, ¿Habrá un Gran Sismo en California?

Un nuevo estudio señala que la falla de San Andrés, en el sur de California, acumula la mayor tensión registrada en mil años. Te explicamos si podría desencadenar un gran sismo en la costa oeste de los Estados Unidos.

La falla de San Andrés tiene mil 200 kilómetros de largo y es el punto donde convergen la plata tectónica Norteamericana y la del Pacífico, por debajo de California.

Los terremotos de Mexicali y Northridge, en 2010 y 1994, son un recordatorio de la fuerte actividad sísmica de la región.

Advierten por tensión en la falla de San Andrés

El 17 de enero de 1994 un sismo magnitud 6.4 cimbró California. Aquel terremoto causó millones de dólares en daños y dejó un saldo de 9 mil heridos y 60 muertos. Por su parte, el último gran terremoto del lado mexicano fue el del 4 de abril del 2010, en Mexicali, con magnitud 7.2, que dejó 4 muertos y más de mil heridos.

Desde entonces, los californianos han visto reforzado el mito de que eventualmente llegará The Big One, el supuesto “gran temblor” que liberará la tensión acumulada en la falla de San Andrés, que corre de forma transversal por el sur de California. Ahora, un nuevo estudio apuntalado estos temores.

Geólogos de la Universidad de Hawái en Mānoa indican en una nueva investigación que la tensión tectónica a lo largo de los sistemas de fallas de San Andrés y San Jacinto, al sur de California, ha alcanzado los niveles más altos registrados en los últimos mil años. Esta zona, una de las de mayor actividad sísmica de Estados Unidos, también es una de las más densamente pobladas del país.

El estudio, publicado en Journal of Geophysical Research: Solid Earth, apunta que en algunas zonas de este sistema de fallas la tensión incluso supera los puntos más altos registrados en los últimos mil años. Al respecto, Liliane Burkhard, autora principal del artículo, explicó en un comunicado:

“Nuestros resultados muestran que los niveles de tensión en múltiples segmentos de falla se encuentran ahora en o por encima de los valores más altos registrados en el último milenio, y que la región podría ser susceptible a una gran ruptura que involucre ambos sistemas de fallas”.

La falla de San Andrés está en. un momento de “carga crítica”

La investigadora de la Universidad de Hawái en Mānoa y científica de la Universidad de Berna, Suiza, señaló que el estudio se concentra en la posibilidad de que el Paso de Cajón actúe como una “puerta sísmica” en un posible temblor. Una puerta sísmica es una zona que puede conectar dos fallas durante un mismo evento.

“Las condiciones que determinan si la ‘compuerta sísmica’ del Paso de Cajón se abre o permanece cerrada parecen estar relacionadas con la alineación de los niveles de tensión en los dos sistemas de fallas en el momento de la ruptura”.

Aunque no es posible hacer una predicción exacta sobre la ubicación o intensidad de un sismo, la científica admite que la zona se encuentra en un momento de “carga crítica”:

“Actualmente, con niveles de tensión históricamente altos en toda la región y más de 160 años transcurridos desde la última gran ruptura, el sistema se encuentra en un estado de carga crítica”.

Cabe señalar que un sismo en la región también podría involucrar al sistema de fallas de Cerro Prieto, del lado mexicano de la frontera. En el sismo de 2010 en Baja California fue esta zona la que se activó y que, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) es parte del mismo sistema que la falla de San Andrés.