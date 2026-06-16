Videos de Terremotos Hoy: Fuertes Sismos Sorprenden a Personas y Dejan Un Muerto

Los terremotos registrados hoy, 16 de junio de 2026 en diferentes partes, dejaron un saldo de un muerto; circulan videos del momento en el que el fuerte sismo sorprendió a las personas.

Los movimientos telúricos en Asia dejaron un saldo preliminar de una persona fallecida, varios heridos y afectaciones materiales, además de generar momentos de tensión entre la población que fueron captados en video.

Los diferentes sismos ocurrieron en China, Indonesia y Japón durante la misma jornada, lo que provocó la activación de protocolos de emergencias y el monitoreo constante de posibles réplicas.

Sismo de Magnitud 6.7 sacude Indonesia

Uno de los movimientos más fuertes del día ocurrió en la isla de Célebes, en Indonesia, donde un terremoto de magnitud 6.7 se registró cerca de la ciudad de Palu.

CCTV captured the exact moment 6.7 magnitude earthquake struck Central Sulawesi, Indonesia pic.twitter.com/edyukWwoKb — Surajit (@surajit_ghosh2) June 16, 2026

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el epicentro se localizó en una zona montañosa del interior de la isla y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

El balance preliminar indica que ocho personas resultaron lesionadas. Dos de ellas sufrieron heridas de gravedad, mientras que otras seis presentaron afectaciones menores.

CCTV shows the moment customers flee a store as a magnitude 6.7 earthquake shook part of central Indonesia’s Sulawesi island Tuesday, causing scattered damage and rattling residents of a city devastated by a quake and tsunami eight years ago.



Read more: https://t.co/ruN76UTrvi pic.twitter.com/HoqplG27Vp — ABC News (@ABC) June 16, 2026

El movimiento provocó daños en viviendas y edificios, con reportes de techos, ventanas y paredes colapsadas. Como medida preventiva, algunos hospitales trasladaron la atención médica a espacios abiertos ante el riesgo de nuevas sacudidas.

First, 7.8 magnitude earthquake hits the Philippines



Then, multiple earthquakes are reported across different regions of the world within hours



Why is the Earth suddenly so active?



What's going on? pic.twitter.com/U5zYcIGqh0 — Surajit (@surajit_ghosh2) June 16, 2026

Tras el temblor principal se registraron múltiples réplicas, algunas de ellas superiores a magnitud 5.

China reporta una persona muerta por terremoto de magnitud 6.3

Horas después, un terremoto de magnitud 6.3 impactó la provincia de Qinghai, en el noroeste de China.

Las autoridades informaron que al menos una persona perdió la vida y cuatro más resultaron heridas tras el movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en una región de gran altitud y a una profundidad cercana a los 10 kilómetros.

Como parte de las acciones de emergencia, trabajadores de minas de carbón cercanas fueron evacuados y equipos de rescate fueron desplegados para evaluar daños, localizar posibles personas atrapadas y prevenir riesgos adicionales.

En Japón, un terremoto de magnitud 5.5 generó fuertes sacudidas que pudieron sentirse en Tokio y otras zonas cercanas.

Por medio de redes sociales, comenzaron ac circular videos que muestran el momento en que los terremotos sorprendieron a habitantes, trabajadores y usuarios en distintos puntos de Asia.

FPBT