Videos de Terremotos Hoy: Fuertes Sismos Sorprenden a Personas y Dejan Un Muerto

Impactantes videos muestran el momento en que un sismo de fuerte magnitud 6.7 provocó varias afectaciones

Temblor en IndonesiaPersonas salen corriendo de una iglesia en Kota Palu, Isla de Sulawesi, Indonesia, donde se registró un sismo. Foto: Reuters

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