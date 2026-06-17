Temblor Hoy en México: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este 17 de Junio 2026

La mañana de hoy, 17 de junio de 2026, se registró actividad sísmica en México, en N+ te compartimos la magnitud y el epicentro de los temblores de este miércoles.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que ocurrió un sismo de magnitud preliminar 4.6, en el estado de Oaxaca.

Oaxaca forma parte de una de las regiones con mayor actividad sísmica del país debido a la interacción de diversas placas tectónicas frente a las costas del Pacífico mexicano.

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El movimiento telúrico ocurrió al noreste del municipio de Unión Hidalgo, en la región del Istmo de Tehuantepec y hasta el momento es de mayor magnitud de este día.

Sismos que ocurrieron hoy

A las 02:41:05 horas, ocurrió un sismo de magnitud 3.7 localizado a 97 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, con una profundidad de 11.9 kilómetros.

A las 02:08:16 horas, se reportó un temblor de magnitud 3.8 a 66 kilómetros al noroeste de Matías Romero, Oaxaca, a una profundidad de 112.5 kilómetros.

A las 01:21:11 horas, se registró un sismo de magnitud 3.7 con epicentro a 55 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de 7.5 kilómetros.

A las 00:37:29 horas, ocurrió un movimiento telúrico de magnitud 4.1 localizado a 19 kilómetros al suroeste de Matías Romero, Oaxaca, con una profundidad de 103.3 kilómetros.

A las 00:07:44 horas, se registró un sismo de magnitud 3.7 a 175 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, a una profundidad de 10 kilómetros.

FBPT