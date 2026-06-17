Temblor Hoy en México: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este 17 de Junio 2026

Hoy, 17 de junio, comenzó con actividad sísmica; te contamos en dónde se registraron los temblores

Sismos hoyEste miércoles se registraron sismos en diferentes zonas de México. Foto: Cuartoscuro

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