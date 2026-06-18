¿Tembló Hoy en México? Epicentro y Magnitud de los Sismos de este 18 de Junio 2026

La actividad sísmica en México comenzó desde muy temprano, en N+ te compartimos cuál es el epicentro y magnitud de los sismos de hoy, 18 de junio de 2026.

De acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), se registraron dos movimientos telúricos en el estado de Hidalgo durante la madrugada.

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Los eventos ocurrieron con pocos minutos de diferencia y tuvieron epicentros cercanos entre sí, en la región del Valle del Mezquital.

Sismos de hoy en México

El primer movimiento fue reportado a las 03:19 horas. El SSN informó que alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo su epicentro a 7 kilómetros al noreste de Progreso, Hidalgo. Tuvo una profundidad de 5 km,.

El segundo temblor también fue en Hidalgo, pero en la zona de Ixmiquilpan, sucedió a las 03:47 horas, con magnitud de 3.8 y profundidad de 3.8 km.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas relacionados con estos movimientos telúricos.

¿Qué hacer durante un sismo?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma y seguir las medidas de seguridad establecidas en caso de un temblor:

Conservar la calma y evitar correr, empujar o gritar.

Alejarse de ventanas, cristales, lámparas y objetos que puedan caer.

Ubicarse en zonas de menor riesgo previamente identificadas.

Si se está en la calle, mantenerse lejos de postes, cables eléctricos y fachadas.

No utilizar elevadores durante ni después del sismo.

Tener preparada una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, alimentos no perecederos, linterna y botiquín.

FBPT