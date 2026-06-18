¿Tembló Hoy en México? Epicentro y Magnitud de los Sismos de este 18 de Junio 2026

Este día comenzó con actividad en diferentes partes de México; te compartimos el reporte de los temblores

SSNUn hombre ve un reporte de sismos del Servicio Sismológico Nacional. Foto: Cuartoscuro

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