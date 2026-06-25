Los Sismos Más Potentes en la Historia de Venezuela: Miles de Muertos y Graves Daños

N+ te presenta un recuento de seis de los sismos más significativos que han dejado víctimas, daños materiales y afectaciones a miles de personas

Los rescatistas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026. Un sismo de magnitud 7.1 sacudió Venezuela el miércoles, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), provocando pánico en Caracas, de acuerdo con periodistas de AFP.Los rescatistas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026. Un sismo de magnitud 7.1 sacudió Venezuela el miércoles, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), provocando pánico en Caracas, de acuerdo con periodistas de AFP.

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Los sismos han dejado una marca imborrable en Venezuela. Desde Cumaná en 1929 hasta Sucre en 2018, explora los 6 terremotos más devastadores que afectaron a miles.

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