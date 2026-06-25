Los Sismos Más Potentes en la Historia de Venezuela: Miles de Muertos y Graves Daños

Tras el terremoto de magnitud 7.1 registrado hoy 24 de junio de 2026 en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en Venezuela, miles de usuarios en redes sociales se preguntan cuáles han sido los sismos más devastadores que han sacudido al país a lo largo de su historia.

De acuerdo con el servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a unos 300 kilómetros al este de Caracas. Aunque las autoridades continúan evaluando posibles afectaciones, el evento reavivó el recuerdo de algunos de los terremotos más destructivos ocurridos en territorio venezolano.

Agentes de la policía municipal evacuan a una víctima herida de un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026. Foto: AFP

Por ello, en N+ te presentamos un recuento de seis de los sismos más significativos que han dejado víctimas, daños materiales y afectaciones a miles de personas.

1. Terremoto de San Narciso (1900)

El 29 de octubre de 1900 ocurrió uno de los sismos más potentes registrados en Venezuela. Su magnitud se estimó entre 7.6 y 8.0 y afectó principalmente el noreste del estado Miranda. El movimiento dejó al menos 56 personas fallecidas y severos daños en diversas poblaciones.

2. Terremoto de Cumaná (1929)

Considerado uno de los más trágicos de la historia del país, este terremoto de magnitud 7.0 ocurrió el 17 de enero de 1929. Destruyó gran parte de la ciudad de Cumaná y generó un tsunami con olas de entre cuatro y cinco metros de altura. El saldo fue de aproximadamente mil 600 personas muertas.

3. Terremoto de Caracas (1967)

El 29 de julio de 1967 un sismo de magnitud 6.7 sacudió la capital de Venezuela. Aunque no fue el de mayor intensidad, sí provocó una de las mayores tragedias urbanas del país. Varios edificios colapsaron y el desastre dejó 236 muertos y más de 2 mil heridos.

4. Terremoto de Cariaco (1997)

El 9 de julio de 1997, un terremoto de magnitud 7.0 golpeó el estado Sucre, especialmente las localidades de Cariaco y Cumaná. El fenómeno causó 73 fallecimientos y graves daños en infraestructura.

5. Terremoto de Carabobo (2009)

Con una magnitud de 6.4, este sismo ocurrió el 12 de septiembre de 2009 frente a las costas del estado Carabobo. Aunque no dejó víctimas mortales, sí provocó daños en edificios de Carabobo, Aragua y Caracas, además de 16 personas lesionadas.

6. Terremoto de Sucre (2018)

El 21 de agosto de 2018 se registró el terremoto más fuerte ocurrido en Venezuela durante el siglo XXI. Alcanzó una magnitud de 6.9 y se sintió en gran parte del país. Aunque no se reportaron fallecidos, causó importantes daños materiales y afectaciones en estructuras como la Torre de David, en Caracas.

Estos seis eventos forman parte de los episodios sísmicos más relevantes de la historia reciente de Venezuela, un país ubicado en una zona de constante actividad tectónica.

Con información de EFE /AFP