Fotos: Terremoto Preliminar de 7.5 Sacude Venezuela; Hay Casas Derrumbadas en Caracas

Edificios derrumbados, familias en la calle y réplicas que mantienen en alerta a seis estados: así se vivió el terremoto preliminar de 7.5 que sacudió Venezuela este miércoles

Fotos: Terremoto Preliminar de 7.5 Sacude Venezuela; Hay Casas Derrumbadas en CaracasServicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras un fuerte terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela el miércoles por la tarde, en Caracas, Venezuela. Foto: Reuters

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