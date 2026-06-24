Fotos: Terremoto Preliminar de 7.5 Sacude Venezuela; Hay Casas Derrumbadas en Caracas

Un sismo de gran magnitud golpeó el centro-norte de Venezuela este miércoles por la tarde, derribó muros y edificios en la capital y obligó a miles de habitantes a salir a las calles.

Foto: Reuters

Un terremoto de magnitud preliminar 7.5 con epicentro al suroeste de Morón, en el estado Carabobo, sacudió Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio de 2026 y se sintió en al menos seis estados del país, desde Trujillo hasta La Guaira. El movimiento provocó el derrumbe de casas y edificios en Caracas, reportó Diosdado Cabello, ministro del Interior del gobierno venezolano.

Foto: Reuters

Lo que se sabe hasta ahora:

Magnitud preliminar 7.5, según el USGS; epicentro a 16 km al suroeste de Morón, Carabobo.

Profundidad de 13.2 km, clasificado como sismo superficial.

Derrumbes de casas y edificios confirmados en Caracas.

Se sintió en Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas y La Guaira.

Aviso de tsunami descartado para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Sin reporte de víctimas hasta el momento.

Derrumbes confirmados y evacuaciones masivas

El ministro Cabello informó, en declaraciones transmitidas en cadena, que viviendas y edificios "se han venido abajo" en la capital, y que el sismo se percibió con especial fuerza en los estados mencionados.

Residentes de distintas colonias caraqueñas evacuaron sus edificios al sentir el zarandeo. En algunos puntos se observaron muros enteros desplomados con los muebles expuestos a la calle, así como columnas de polvo en dos zonas densamente pobladas de la ciudad. También se reportaron cortes de luz e interrupción de señales de internet y telefonía.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a unos 16 kilómetros al suroeste de Morón y registró una profundidad de 13.2 kilómetros —clasificada como sismo superficial, lo que amplifica su impacto en superficie.

Aviso de tsunami descartado para Puerto Rico y las Islas Vírgenes

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses a las 18:40 horas (hora local) como medida preventiva tras el sismo. El aviso fue descartado posteriormente.

Antecedente: el terremoto de 2018

El último sismo de magnitud comparable en Venezuela ocurrió en agosto de 2018: un temblor de 7.3 en el estado de Sucre que se sintió en al menos diez países de la región, entre ellos Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Las autoridades venezolanas no habían reportado víctimas hasta la publicación de esta nota.