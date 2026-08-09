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Netanyahu Rechaza Plan de Trump para Gaza; Advierte que No Retirará Tropas

El primer ministro israelí dijo que el ejército de su país no abandonará el enclave palestino hasta que Hamás se desarme

Netanyahu TrumpNetanyahu añadió que sus aliados estadounidenses tienen algunas "ideas inaceptables" para Israel. Foto: AP.

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Netanyahu desafía a Trump: no retirará tropas de Gaza hasta que Hamás se desarme. ¿Qué significa esto para la paz en la región?

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