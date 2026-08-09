Montaviajes en Vacaciones 2026: Sara Pagó 23,970 Pesos por Viaje a Acapulco que No Existió

Lo que para Sara Muñoz sería un viaje de vacaciones a Acapulco terminó en una pérdida de 23 mil 970 pesos. La residente en Estado de México, fue víctima de una página que aparentaba ofrecer paquetes turísticos con vuelos y hospedaje en hoteles reconocidos.

El caso ocurrió en medio de las vacaciones de 2026, una temporada en la que aumentan las ofertas para destinos de playa y también los riesgos de caer en los llamados montaviajes.

Sara buscaba viajar de Ciudad de México a Acapulco y reservar una habitación durante tres noches en el Hotel Emporio. Encontró una página identificada como Agencia Reserva Hotel y Vuelos, que ofrecía vuelos redondos y hospedaje en hoteles como Barceló, RIU y Emporio.

La página mostraba los hoteles disponibles para reservar y proporcionaba el número 800 512 5044 como contacto.

Página de defraudadores

Tres pagos y una promesa de reembolso

Para apartar el paquete, a Sara le solicitaron pagar 13 mil 980 pesos. El primer depósito lo realizó el 19 de mayo.

Sin embargo, después le informaron que el pago no aparecía reflejado y le pidieron realizar otro depósito. El 20 de mayo, Sara pagó 3 mil pesos.

Ese mismo día le dijeron que había un error en una letra del depósito y que debía realizar un tercer pago por 6 mil 990 pesos. Según quienes la atendían, ese dinero sería reembolsado debido a una falla de la agencia.

Como parte del supuesto beneficio por el inconveniente, también le ofrecieron una habitación frente al mar.

Los pagos fueron realizados a una cuenta cuyo destino aparecía como Concesionaria Hotelera.

Durante el proceso, Sara fue contactada por WhatsApp por dos personas que se presentaron como el contador Joaquín Ramírez y el gerente de la agencia, Luis Gutiérrez. Ambos aseguraban estar dando seguimiento a sus pagos y ofrecían una supuesta atención personalizada.

Los números utilizados para comunicarse con ella fueron 55 7384 2029 y 800 351 0336.

Su hermana llamó al hotel y descubrió el fraude

La situación cambió cuando Rocío, hermana de Sara, decidió llamar directamente al Hotel Emporio de Acapulco para confirmar que la habitación estuviera reservada.

La respuesta reveló el engaño: no existía ninguna reservación.

La familia intentó comunicarse nuevamente con las personas que habían gestionado el viaje. Sara realizó cuatro o cinco llamadas, pero ya no obtuvo respuesta.

También descubrieron que el supuesto gerente y contador no tenían relación con el hotel y que el establecimiento no manejaba la cuenta de Banorte a la que se habían realizado los pagos.

Los hoteles Emporio han advertido en sus páginas oficiales a los clientes que no se dejen engañar y que realicen sus reservaciones únicamente a través de canales oficiales.

Montaviajes aumentan durante las vacaciones de 2026

El caso de Sara ocurre en un contexto de aumento de reportes por montaviajes. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, los casos pasaron de mil 589 a mil 637 durante las temporadas vacacionales de 2026 respecto al año anterior, un incremento de 3%.

Los destinos de playa son uno de los principales ganchos. El 43% de los reportes corresponde a supuestas ofertas para viajar a Cancún, seguido por Acapulco, Huatulco y Puerto Vallarta.

El organismo señaló que en 72% de los casos los responsables clonaron páginas de internet o perfiles en redes sociales de empresas turísticas, aerolíneas, cadenas hoteleras y plataformas reconocidas.

Entre las tácticas están los descuentos irreales, pagos urgentes, reservas limitadas y enlaces enviados por redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Además, nueve de cada 10 personas solicitan ayuda cuando el fraude ya se consumó. En 57% de los casos, las víctimas realizaron depósitos de entre 10 mil y 30 mil pesos.

Para Sara, la recomendación es clara después de perder 23 mil 970 pesos: antes de pagar unas vacaciones, verificar directamente con el hotel que la reservación exista y utilizar únicamente sus canales oficiales.