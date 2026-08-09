Seguridad

Montaviajes en Vacaciones 2026: Sara Pagó 23,970 Pesos por Viaje a Acapulco que No Existió

Una supuesta agencia le ofreció vuelo y tres noches en un reconocido hotel; después de realizar tres pagos, su familia descubrió que la reservación nunca existió

Montaviajes 2026. Foto: CuartoscuroMontaviajes 2026. Foto: Cuartoscuro
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