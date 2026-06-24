¿De Cuánto Fueron los Dos Terremotos en Venezuela Hoy? Actualizan Intensidad y Epicentros

Este día se reportaron dos fuertes sismos en Venezuela provocando grave daños en edificios e infraestructura del país

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Terremoto en Venezuela: un fuerte sismo de 7.5 grados afecta la infraestructura del país. Conoce los detalles del epicentro en Yumare.

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