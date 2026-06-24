¿De Cuánto Fueron los Dos Terremotos en Venezuela Hoy? Actualizan Intensidad y Epicentros

Durante la tarde de este miércoles 24 de junio 2026, miles de personas se preguntaron qué pasó en Venezuela hoy. Conforme avanzaron los minutos se dio a conocer que hubo se dos fuertes sismos en varias partes del país, que generaron graves daños en edificios. En N+ te contamos la magnitud de ambos terremotos y las últimas noticias al respecto de cada temblor.

Derivados de los terremotos en Venezuela, la Presidenta de dicha nación, Delcy Rodríguez, activó estado de emergencia en el país tras el doble sismo. La tragedia fue tal que rápidamente circularon imágenes tras los temblores, pues varios edificios colapsaron y otros más presentan daños en su estructura.

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Detalles del primer terremoto en Venezuela hoy: Magnitud y epicentro

De acuerdo con con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo una magnitud preliminar 7.5, y su epicentro fue a 23 kilómetros al noroeste de Yumare, la ciudad capital del municipio Manuel Monge, en el estado Yaracuy.

Sin embargo, más tarde, el Sismológico de Estados Unidos, informó que realmente fueron dos los sismos que hubo en Venezuela:

Magnitud 7.5 - 23 km al SE de Yumare, Venezuela.

Magnitud 7.2 - 24 km al ENE de San Felipe, Venezuela.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos también emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

Cancillería Mexicana brinda apoyo a connacionales tras temblor en Venezuela

La secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que ante el sismo hoy en Venezuela, expresa toda su solidaridad con el pueblo venezolano y lamenta profundamente los daños y afectaciones ocasionados.

"Hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales que hayan resultado afectados. Nuestra embajada en ese país permanece atenta al desarrollo de la situación".

Y en caso de requerir asistencia o protección consular en Venezuela, recordamos el número de emergencias de nuestra representación Embajada de Venezuela: +58 412 2524675

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