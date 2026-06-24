¿Se Repite la Historia? Así Ganó México a Chequia su Primer Partido en un Mundial

Chequia, el tercer rival de México en el Grupo A en el Mundial 2026, trae de vuelta un recuerdo, al ser el equipo con quien obtuvo su primera victoria mundialista en la historia del Tri.

La selección checa no había participado en un Mundial en 20 años; México, por su parte, enfrentará una vez más al equipo al que derrotó por primera vez en un Mundial en 1962.

Aunque entonces no se la conocía con ese nombre a la nación europea, de hecho, era mucho más grande, porque aún estaba unificada. México venció a la que en ese momento era una potencia mundial, Checoslovaquia.

El 7 de junio de 1962 se convirtió en una fecha histórica para México, porque después de 13 intentos fallidos, 12 derrotas y solo un empate, el equipo azteca ofreció una actuación soberbia y venció a los checos 3-1 con goles de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández.

La derrota de Checoslovaquia (ahora Chequia) no cambió nada en el grupo, ya que aun así avanzó a la siguiente ronda como subcampeón y luego llegaría hasta la final, donde perdió ante Brasil.

Así rompió México la maldición de no ganar en un mundial

El equipo de México rompió una racha de 11 partidos consecutivos sin ganar en Copas del Mundo. Además, derrotó a una Checoslovaquia que semanas después disputaría la final de ese torneo contra Brasil.

Al inicio del juego parecía que se repetían las amargas experiencias de México en los Mundiales, porque solo a los 15 segundos del comienzo, el checoslovaco Václav Masek anotó el primer gol, frente a la leyenda Antonio "La Tota" Carbajal, el cinco copas, y fue durante 40 años, el gol más rápido en la historia de los Mundiales.

Tri logró una histórica remontada

Minuto 12: México logró el empate tras una jugada colectiva de diez toques, Isidoro "El Chololo" Díaz puso el 1-1.

Minuto 29: Alfredo del Águila aprovechó las facilidades de la defensa europea para cruzar su disparo y aventajar a México por 2-1.

Minuto 90: Casi al final del partido, México tuvo un penal a favor y Héctor Hernández selló el 3-1.

HVI