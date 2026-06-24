¿Se Repite la Historia? Así Ganó México a Chequia su Primer Partido en un Mundial

El equipo de México rompió una racha de 11 partidos consecutivos sin ganar en Copas del Mundo. Además, derrotó a una Checoslovaquia que semanas después disputaría la final de ese torneo contra Brasil

México vs Chequia, Así Fue el Primer Triunfo Histórico Mundialista del Tri en 1962México vs Chequia, Así Fue el Primer Triunfo Histórico Mundialista del Tri en 1962

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El 7 de junio de 1962 se convirtió en una fecha histórica para México, porque después de 13 intentos fallidos 12 derrotas y solo un empate, el equipo azteca ofreció una actuación soberbia y venció a los checos 3-1 con goles de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández

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