Un Hombre Fue Asesinado durante Asalto a una Camioneta de Transporte Turístico en Puebla

Durante la mañana de este domingo 9 de agosto un hombre fue ejecutado a balazos durante un presunto asalto; la víctima había abordado una camioneta de turismo para salir de viaje cuando fueron atracados.

Los hechos sucedieron en la calle Ignacio Mariscal de la colonia Benito Juárez, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan en la ciudad de Puebla.

En el lugar un grupo de personas se disponía a salir de excursión, cuando fueron blanco de la delincuencia. Se presumen que el hombre se habría resistido al robo por lo que los sujetos le dispararon.

Muere hombre por asalto armado en San Pablo Xochimehuacan

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de Puebla (SCC) y acordonaron la calle, para permitir las diligencias del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La identidad del hombre que falleció por las heridas de bala no ha sido revelada. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo