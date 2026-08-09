Seguridad

Un Hombre Fue Asesinado durante Asalto a una Camioneta de Transporte Turístico en Puebla

La víctima saldría de viaje junto con un grupo de personas que fueron blanco de la delincuencia en San Pablo Xochimehuacan.

El hombre perdió la vida a bordo de la unidad turística.El hombre perdió la vida a bordo de la unidad turística. Foto: Vecinos San Pablo Xochimehuacan

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Un viaje que terminó en tragedia: un hombre fue asesinado en un asalto a una camioneta turística en San Pablo Xochimehuacan.

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