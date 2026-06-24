¿Por Qué Dicen que Habrá Ovnis en el Partido Brasil vs Escocia Hoy 24 de Junio 2026?
Brasil y Escocia se enfrentan en el campo de juego del Estadio de Miami en Estados Unidos Hoy 24 de junio, pero una vidente predijo un evento alienígena
Hoy juega Brasil vs Escocia en el Mundial 2026, pero más allá del Partido en el Estadio de Miami, el comentario de una vidente ha llamado la atención. Foto: Reuters.
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PorRedacción N+
Avanza la Fase de Grupos del Mundial 2026 y selecciones como Brasil y Escocia siguen en la batalla por afianzarse en los Dieciseisavos de Final. Pero la visión de una vidente sobre ovnis y extraterrestres durante el partido de Hoy en el Estadio de Miami ha llamado la atención.
El Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para este miércoles establece que el partido entre Brasil y Escocia se jugará este miércoles en Miami, en Estados Unidos. De hecho, en una nota previa te dijimos qué partidos pasan gratis por TV Abierta.
¿Por Qué Dicen que Habrá Ovnis en el Partido Brasil vs Escocia Hoy 24 de Junio 2026?
La visión de una vidente brasileña, conocida como Vó Bahiana, que predijo una supuesta invasión extraterrestre durante el partido de Brasil vs Escocia, en Miami ha llamado la atención.
La mujer, cuyo video se viralizó en redes sociales, indicó que vio dos naves espaciales bajar en el campo de futbol del Estadio de Miami en Estados Unidos. La nave nodriza abducía a los jugadores de Brasil.
Al confesar que sentía miedo porque es la segunda vez que tenía ese sueño, agregó que vio que una segunda nave espacial bajaba para llevarse a los asistentes al partido.
Como parte de su visión, la mujer advirtió que algo "muy malo" pasaría durante el partido de este miércoles 24 de junio de 2026 en el Estadio de Miami. "Histórico para Brasil".
Este video ha generado múltiples reacciones de usuarios en redes sociales, quienes no han dejado de compartir imágenes y comentarios respecto a esta visión.
¿Qué Respondió el Aeropuerto de Miami sobre "Invasión de Extraterrestres Hoy" durante partido Brasil vs Escocia?
En respuesta a la predicción de la vidente brasileña, Vó Bahiana, el Aeropuerto Internacional de Miami en Estados Unidos publicó un mensaje en X.
Advirtió que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos "emitió" una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de hoy entre Escocia y Brasil, debido a "informes de actividad aérea inusual en la región".