Avanza la Fase de Grupos del Mundial 2026 y selecciones como Brasil y Escocia siguen en la batalla por afianzarse en los Dieciseisavos de Final. Pero la visión de una vidente sobre ovnis y extraterrestres durante el partido de Hoy en el Estadio de Miami ha llamado la atención.

El Calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para este miércoles establece que el partido entre Brasil y Escocia se jugará este miércoles en Miami, en Estados Unidos. De hecho, en una nota previa te dijimos qué partidos pasan gratis por TV Abierta.

Además, para que entiendas la posición de Brasil en el Mundial 2026 ya te explicamos qué necesita la selección de Neymar y Vinicius Junior para clasificar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Escocia vs Brasil: Brasileña Asegura que Habrá una Invasión Extraterrestre en el Mundial 2026

¿Por Qué Dicen que Habrá Ovnis en el Partido Brasil vs Escocia Hoy 24 de Junio 2026?

La visión de una vidente brasileña, conocida como Vó Bahiana, que predijo una supuesta invasión extraterrestre durante el partido de Brasil vs Escocia, en Miami ha llamado la atención.

La mujer, cuyo video se viralizó en redes sociales, indicó que vio dos naves espaciales bajar en el campo de futbol del Estadio de Miami en Estados Unidos. La nave nodriza abducía a los jugadores de Brasil.

Al confesar que sentía miedo porque es la segunda vez que tenía ese sueño, agregó que vio que una segunda nave espacial bajaba para llevarse a los asistentes al partido.

Como parte de su visión, la mujer advirtió que algo "muy malo" pasaría durante el partido de este miércoles 24 de junio de 2026 en el Estadio de Miami. "Histórico para Brasil".

Este video ha generado múltiples reacciones de usuarios en redes sociales, quienes no han dejado de compartir imágenes y comentarios respecto a esta visión.

¿Qué Respondió el Aeropuerto de Miami sobre "Invasión de Extraterrestres Hoy" durante partido Brasil vs Escocia?

En respuesta a la predicción de la vidente brasileña, Vó Bahiana, el Aeropuerto Internacional de Miami en Estados Unidos publicó un mensaje en X.

Advirtió que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos "emitió" una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de hoy entre Escocia y Brasil, debido a "informes de actividad aérea inusual en la región".

Sigue aquí el Minuto a Minuto del Partido entre Escocia y Brasil Hoy 24 de Junio 2026: los resultados y goles.

SARR