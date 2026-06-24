¿Por Qué Dicen que Habrá Ovnis en el Partido Brasil vs Escocia Hoy 24 de Junio 2026?

Brasil y Escocia se enfrentan en el campo de juego del Estadio de Miami en Estados Unidos Hoy 24 de junio, pero una vidente predijo un evento alienígena

Aficionados Brasil vs Escocia en Mundial 2026Hoy juega Brasil vs Escocia en el Mundial 2026, pero más allá del Partido en el Estadio de Miami, el comentario de una vidente ha llamado la atención. Foto: Reuters.

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