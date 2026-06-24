Tomáš Souček, el Gigante Checo de 1.92 que Busca Acabar con el Invicto del Tri en Mundial 2026

Tomáš Souček a simple vista impone por su estatura de 1.92; es el capitán y líder de la selección de futbol de Chequia y se ha consolidado como un mediocampista de élite mundial.

A pesar de su imponente altura tiene un gran despliegue físico que lo vuelve en el motor del West Ham United y de su combinado nacional, donde ya ha grabado su nombre en los libros de historia.

Sus registros con la camiseta nacional y en el futbol británico reflejan su impacto en el terreno de juego.

Tomás Soucek, el capitán de Chequia que sufrió depresión y pensó en retirarse. Foto: Reuters

Estas son las cifras de Souček

Tomáš Souček registra 92 partidos oficiales con la selección mayor de Chequia.

Ha anotado 17 goles, una cifra elevada para su rol de pivote o mediocampista defensivo.

Fue el máximo goleador de Chequia en la historia de la Premier League, superando el récord de 38 goles de Patrik Berger.

Habilidades de Tomáš Souček

Destaca por su resistencia natural extrema, juego aéreo dominante, recuperaciones de balón y llegadas letales desde la segunda línea al área rival.

Tomáš Souček con la primera pelota que toca, demuestra su despliegue táctico.

Thomáš Souček estuvo a punto de dejar el futbol por no dormir

Uno de los pasajes que más llaman la atención de Thomáš Souček es lo que reveló en su autobiografía, donde relató que sufrió depresión e insomnio y que estuvo a punto de retirarse por eso.

En el libro, el centrocampista aseguró que estuvo casi dos años jugando partidos sin dormir y que lo llevó a estar agotado física y mentalmente.

El capitán de Chequia cree que tenía miedo al fracaso y a las reacciones. Y eso no lo dejaba dormir.

Inicios de Thomáš Souček en el futbol

Los inicios de Thomáš Souček en el futbol no fueron miel sobre hojuelas; a sus 19 años ya estaba viviendo fuera de casa con la responsabilidad de demostrar su valía en el futbol.

Los equipos de Segunda División no lo aceptaban al considerar que no tenía nivel para ser futbolista profesional.

Su constancia le ayudó a pasar de ser una eterna promesa, al capitán del equipo más grande de su país, el Slavia Praga, de donde lo descubrió el West Ham.

En la actualidad es una leyenda de los Hammers, es la estrella de Chequia junto con Patrik Schick disputará un mundial 20 años después.

Cuando anota gol, le gusta celebrar haciendo un helicóptero y ha explicado que para él es una forma de liberar presión y sentirse libre.

HVI