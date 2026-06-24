Tomáš Souček, el Gigante Checo de 1.92 que Busca Acabar con el Invicto del Tri en Mundial 2026

El mediocampista de 31 años es una de las figuras del conjunto europeo en el Mundial; la historia de su vida lo llevó a escribir un libro

Tomáš Souček, El Gigante de 1.92 que Hacer Temblar en el Ataque de ChequiaTomas Soucek, mediocampista de Chequia. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tomáš Souček, centrocampista de Chequia, reveló en su autobiografía que estuvo casi dos años jugando partidos sin dormir y que lo llevó a estar agotado física y mentalmente por lo que pensó en dejar el futbol

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Tomáš Souček, el Gigante Checo de 1.92 que Busca Acabar con el Invicto del Tri en Mundial 2026