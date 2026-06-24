¿A Qué Hora Termina la Ley Seca en CDMX por México vs Chequia?

En CDMX, habrá ley seca por el partido México vs Chequia; te decimos a qué hora termina la medida

ley secaEste 24 de junio, en algunas zonas de la CDMX hay ley seca. Foto: Cuartoscuro

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