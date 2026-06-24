¿A Qué Hora Termina la Ley Seca en CDMX por México vs Chequia?

Con motivo del partido entre la Selección Mexicana y Chequia en el Mundial 2026, las autoridades capitalinas implementaron una restricción temporal para la venta de bebidas alcohólicas. En N+ te compartimos a qué hora acaba la ley seca hoy, 24 de junio de 2026.

La ley seca en algunas zonas de la alcaldía Cuauhtémoc es parte de las medidas para mantener el orden durante las celebraciones y concentraciones de aficionados.

La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial capitalina y estará vigente durante las horas de mayor afluencia de personas en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

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¿A qué hora termina la Ley Seca en CDMX?

La suspensión de la venta de bebidas alcohólicas comenzó a las 15:00 horas de este miércoles 24 de junio y concluirá a las 7:00 horas del jueves 25 de junio.

Una vez concluido ese periodo, los establecimientos autorizados podrán retomar sus actividades habituales conforme a la normatividad vigente.

La medida no abarca toda la Ciudad de México, sino únicamente el perímetro "A" del Centro Histórico y algunas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc donde se espera una importante concentración de aficionados.

Las zonas incluidas son:

Colonia Centro.

Colonia Tabacalera.

Colonia Juárez.

Colonia San Rafael.

Colonia Cuauhtémoc.

En estos puntos se encuentran varios de los espacios donde fueron instaladas pantallas gigantes para seguir el encuentro mundialista, así como áreas de convivencia para los aficionados.

La restricción aplica para la venta de bebidas alcohólicas para llevar en:

Tiendas de conveniencia.

Abarrotes.

Supermercados.

Comercios similares.

FBPT