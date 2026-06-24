¿Se Puede Suspender México vs Chequia Hoy? Partido, en Riesgo por Este Motivo

Luego de que se suspendió temporalmente el partido Francia e Irak en el Mundial 2026 por una tormenta eléctrica, aquí te informamos si existe riesgo de que pase una situación similar con el encuentro México vs Chequia hoy, 24 de junio de 2026.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló cómo estará el clima en el estadio sede en Ciudad de México (CDMX) durante el partido de la selección mexicana.

Y es que apenas hace dos días, el inicio del segundo tiempo del partido Francia vs Irak se suspendió por una tormenta eléctrica.

Ese día, se avisó que el encuentro, llevado a cabo en Estados Unidos, debía tener una pausa de al menos 30 minutos.

¿Hay riesgo de que se suspenda el México vs Chequia?

En su reporte especial sobre el clima en el marco del Mundial 2026, el Servicio Meteorológico Nacional alertó que durante el encuentro México vs Chequia hay posibilidad de tormentas en la zona del estadio sede CDMX:

19:00 horas: 60% de posibilidad de tormentas; temperatura de 17-19 grados y rachas de viento de 30 km/h.

20:00 horas: 60% de posibilidad de chubascos; temperatura de 16-18 grados y rachas de viento de 20 km/h.

21:00 horas: 60% de posibilidad de chubascos; temperatura de 16-18 grados y rachas de viento de 20 km/h.

Ante ello, podría haber afectación al inicio del partido.

#Pronóstico #Meteorológico para el Estadio Ciudad de México, mañana miércoles 24 de junio, antes, durante y después del partido de la selección mexicana contra su similar de Chequia ⬇️ pic.twitter.com/G4HPVKRF7k — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 23, 2026

Clima en la Ciudad de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también dio a conocer que después del mediodía se prevé cielo nublado con lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Al dar a conocer el pronóstico de tiempo severo, indicó que la lluvia fuerte y caída de granizo se prevé en toda la CDMX, entre las 14:00 y las 22:00 horas.

Según el SMN, de la Conagua, actualmente México es afectado por diversos fenómenos meteorológicos:

Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noreste, oriente, centro y sureste del país.

Un canal de baja presión en el oriente y sureste de México.

Inestabilidad atmosférica.

Ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Las ondas tropicales 9, 10 y 11.

Condiciones #Meteorológicas que se pronostican para mañana, miércoles 24 de junio, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/5pzHFpoBdC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 24, 2026

SPB