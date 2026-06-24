¿Se Puede Suspender México vs Chequia Hoy? Partido, en Riesgo por Este Motivo

Conoce aquí si existe posibilidad de que se suspenda o retrase el encuentro, como ocurrió en el partido Francia vs Irak

Selección MexicanaSegundo partido de la Selección Mexicana. Foto: Cuartoscuro

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