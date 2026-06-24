Canadá Cayó Ante Suiza pero Avanzó a la Siguiente Fase del Mundial 2026

Canadá tuvo un partido agridulce ante Suiza este miércoles 24 de junio. Aunque perdieron arte los suizos con marcador de 2-1, los canadienses celebraron que por primera vez en su historia avanzaron a dieciseisavos de final en una Copa del Mundo.

Con la derrota, los canadienses dejaron escapar el liderato del Grupo B. En ese sector, Suiza llegó a 7 unidades y avanzó en primer lugar. Canadá es segundo con 4 puntos, seguido de Bosnia que también llegó a 4 luego de vencer a Qatar este día.

En el Estadio Sede de Vancouver, Suiza se puso adelante con goles de Rubén Vargas (minuto 46) y Johan Manzambi (57'). Mientras que Promise David marcó el gol de los anfitriones al minuto 76 de juego.

Antes del silbatazo inicial, el mediocampista canadiense Ismael Koné ingresó al campo en silla de ruedas luego de sufrir una fractura de tibia en la goleada 6-0 de Canadá sobre Qatar la semana pasada y recibió una ovación de pie por parte de los espectadores.

Ambos equipos llegaron al duelo virtualmente clasificados a dieciseisavos gracias a su diferencia de goles a favor. Por ello no jugaron tan presionados.

La falta de apremio se reflejó en un primer tiempo hasta cierto tiempo aburrido, con escasas ocasiones de gol y sin que se moviera la pizarra.

Resultado Suiza vs Canadá Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido y en Qué Lugar del Mundial 2026 Quedan?

Pero en la parte complementaria, el joven Manzambi siguió ganando puntos para ser considerado una de las revelaciones del Mundial. Primero mandó el pase para el gol de Vargas, a los 46 minutos. Y después aprovechó una serie de errores de la zaga canadiense y del arquero local para poner el 2-0 en el marcador y sellar su tercer gol en este Mundial.

Luego Promise David acortó distancias con el 2-1 a los 76 minutos, lo que motivó a los canadienses, que estuvieron cerca del gol en un par de jugadas de balón parado en la recta final, pero la zaga suiza logró aguantar el marcador.

Pese a la derrota, Canadá hizo historia al superar por primera vez la Fase de Grupos de un Mundial. Sin embargo, tendrá menos descanso, ya que el domingo 28 de junio se jugará el pase a los octavos ante el segundo lugar del Grupo A.

Por otra parte, este mismo día, Bosnia-Herzegovina aseguró el tercer lugar del Grupo B gracias a una victoria 3-1 sobre Catar y deberá esperar con nervios para saber si sus 4 puntos le alcanzan para prolongar su estancia en el Mundial 2026.

Con información de N+