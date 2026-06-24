Canadá Cayó Ante Suiza pero Avanzó a la Siguiente Fase del Mundial 2026

En el tercer partido del Grupo B, Canadá perdió ante Suiza y dejó escapar el liderato, aunque ambas selecciones avanzaron a la siguiente fase

Suiza y Canadá se enfrentaron el tercer partido del Grupo B en el Mundial 2026Suiza y Canadá se enfrentaron el tercer partido del Grupo B en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Canadá hace historia en el Mundial 2026: avanza a dieciseisavos pese a caer 2-1 ante Suiza. Descubre cómo quedó el Grupo B y qué sigue para los canadienses.

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