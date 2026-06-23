Antoine Semenyo, el Jugador Nacido en Reino Unido que Soñaba con Jugar para Ghana

Este 23 de junio se enfrentaron los líderes actuales del grupo L del Mundial 2026: Inglaterra y Ghana. Los aficionados congregados en Boston presenciaron un duelo marcado por la lealtad y la pertenencia: Antoine Semenyo es la pieza clave de la escuadra de Ghana, pero nació y vive en Inglaterra. Esta es su historia.

Nacido en Inglaterra y formado en canchas inglesas

Antoine Semenyo nació en el año 2000 en Chelsea. Sus padres, Dela y Larry Semenyo, arribaron a Reino Unido en los años noventa.

Su padre ya había pasado por las canchas como mediocampista: jugó en la Primera División de Ghana en el Okwawu United. Sin embargo, tras mudarse a Inglaterra, Larry cambió los botines por un taxi, con el que mantuvo a su familia.

Su hijo se formó en canchas inglesas desde muy chico y debutó en el Bristol City. Pasó por la segunda división inglesa en el Newport County antes de ser cedido al Sunderland A.F.C.

Su carrera dio un vuelco cuando le puso el ojo el legendario exjugador y entrenador español Pep Guardiola. Fue así como Antoine Semenyo aterrizó en el Manchester City en enero del 2026. Su fichaje costó 62.5 millones de libras, equivalentes a mil 438 millones de pesos.

Pero Antoine Semenyo tiene el corazón en África

Contrario a lo que podría pensarse, Antoine Semenyo no buscó unirse a la selección inglesa. Por el contrario, el delantero siempre tuvo claro que estaba llamado a representar a Ghana.

Según declaró a The Guardian, Antoine Semenyo supo que su corazón estaba con Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010. Ghana se alzó como una de las grandes promesas del torneo y fue eliminada de forma dramática por Uruguay en una fatídica ronda de penales.

Luis Suárez fue el responsable de sellar la derrota del conjunto africano. Al respecto Semenyo declaró:

“Ver a Ghana jugar en el Mundial fue muy especial. Mamá, papá, tíos, tías, primos, todos se reunían en una casa, y veíamos todos los partidos juntos, celebrando y gritando. Ghana me contactó cuando tenía 19 o 20 años, así que nunca iba a rechazar la oportunidad”.

Debutó con la selección africana en 2022 y participó en el Mundial de Catar. Al Mundial 2026 ha llegado como una pieza fundamental de su equipo, aunque difícilmente pudo anticipar que el sorteo le depararía una paradoja: jugar contra Inglaterra, el país donde vive y se ha formado, para refrendar su propia identidad y su pertenencia a Ghana. A veces en la cancha se disputan más cosas que un marcador.