Antoine Semenyo, el Jugador Nacido en Reino Unido que Soñaba con Jugar para Ghana

Antoine Semenyo, héroe del Manchester City nacido en Chelsea, se enfrentó hoy a la selección de Inglaterra representando a su única selección: Ghana; esta es su historia

Antoine Semenyo, de Ghana, contra InglaterraAntoine Semenyo, de Ghana, contra Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Nacido en Inglaterra, pero con el corazón en Ghana: Antoine Semenyo, la clave del equipo africano, desafía a su país natal en el Mundial 2026.

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