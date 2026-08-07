Revelan que el Basquetbolista Brandon Clarke, de los Grizzlies de la NBA, Murió por Sobredosis

Varios meses después de la muerte del basquetbolista Brandon Clarke, el reporte forense dio a conocer este viernes 7 de agosto que el jugador de los Grizzlies de Memphis falleció a causa de una sobredosis de drogas.

Como se sabe, Brandon Clarke fue encontrado inconsciente en su casa de Los Ángeles, California, el 11 de mayo pasado y posteriormente fue declarado muerto. Las causas de su deceso no se dieron a conocer entonces, pero se reportó que no había indicios de actividad criminal.

De acuerdo con medios locales, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada al 911 por una emergencia médica poco después de las 5 de la tarde del lunes 11 de mayo. "Cuando llegaron los paramédicos, declararon a Clarke muerto. Se encontraron utensilios para el consumo de drogas en la vivienda, y el incidente está siendo investigado como una posible sobredosis ", detallaron.

En ese momento se adelantó que se realizaría una autopsia para determinar la causa y la forma de la muerte de Clarke, quien semanas antes había sido arrestado en Arkansas por cargos que incluían conducir a exceso de velocidad y posesión de una sustancia controlada.

¿De Qué Murió Brandon Clarke? Relacionan con Drogas la Causa de Muerte de Jugador de los Grizzlies de la NBA

La muerte del atleta de 29 años conmocionó a la NBA y al mundo del baloncesto. Los Memphis Grizzlies de inmediato se pronunciaron sobre los hechos: "Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor. Su impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado".

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles", añadió el equipo de la National Basketball Association (NBA).

Por su parte, Adam Silver el comisionado de la NBA, dijo que "nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke". "Como uno de los miembros más veteranos de los Grizzlies, Brandon era un compañero y líder muy querido que jugaba con enorme pasión y garra".

Casi tres meses después, las autoridades de Los Ángeles, California, ofrecieron un informe oficial sobre las causas del fallecimiento de Clarke. El reporte forense estableció que fue una muerte accidental, atribuida a la combinación y "los efectos de la heroína y la cocaína".

Con información de N+