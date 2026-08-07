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Revelan que el Basquetbolista Brandon Clarke, de los Grizzlies de la NBA, Murió por Sobredosis

Las autoridades de Los Ángeles dieron a conocer que la muerte de Brandon Clarke fue accidental, debido a la combinación de drogas duras

Brandon Clarke, quien jugaba para los Grizzlies de Memphis en la NBA, murió en mayo pasadoBrandon Clarke, quien jugaba para los Grizzlies de Memphis en la NBA, murió en mayo pasado. Foto: Reuters

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Brandon Clarke, estrella de los Grizzlies, falleció por sobredosis accidental. La combinación de drogas duras fue fatal. Descubre más sobre este trágico suceso.

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