¿Por Qué RD Congo No Jugaba un Mundial Desde Hace Más de Medio Siglo?

República Democrática del Congo se enfrenta esta noche a Colombia en el estadio sede Guadalajara tras 50 años de ausencia

RD del Congo regresa a un Mundial tras Medio SigloReuters

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Después de 50 años, RD Congo enfrenta a Colombia en el Mundial. Su última aparición fue en 1974. ¿Qué cambió para su regreso?

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