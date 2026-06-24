¿Por Qué RD Congo No Jugaba un Mundial Desde Hace Más de Medio Siglo?

El partido Colombia vs RD del Congo se lleva a cabo este martes 23 de junio en el Estadio Sede de Guadalajara. Así llegan esta noche a su encuentro:

Colombia venció 3-1 a Uzbekistán. Mientras que RD del Congo igualó 1-1 ante Portugal en la primera jornada.

En este LIVEBLOG puedes seguir el minuto a minuto del encuentro entre Colombia vs RD del Congo.

El equipo empató 1 a 1 con Portugal, y así obtuvo su primer gol en la historia de los Mundiales, lo que sorprendió a muchos.

Sabías que tras más de medio siglo, República Democrática del Congo aparece en el Mundial 2026.

La República Democrática del Congo no se llamaba así cuando compitió la última vez en un Mundial, se llamaba Zaire debido a una campaña de identidad puramente africana impuesta por el dictador Mobutu Sese Seko, quien buscaba eliminar el legado colonial europeo y sus influencias. Tuvo ese nombre entre 1971 y 1997.

¿Por qué este país no había pisado una Copa del Mundo desde hace más de 50 años?

La última vez que el país disputó una Copa del Mundo fue en 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire.

En ese momento hizo historia al convertirse en el primer país de África en clasificarse a una Copa del Mundo.

Entre 1974 y 2026 transcurrieron 52 años sin que pudieran participar en un Mundial, ya que no lograba superar las eliminatorias africanas.

52 años después, vuelve a un Mundial

En la Confederación Africana de Fútbol terminó como líder de su grupo en las eliminatorias. Su clasificación a este Mundial 2026 fue celebrada como uno de los mayores logros del país.

Su capital es Kinsasa.

Tiene una población de más de 100 millones de habitantes.

Es uno de los países más grandes de África y posee enormes reservas de minerales estratégicos.