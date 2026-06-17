Yoane Wissa: El Futbolista del Congo que Sobrevivió a un Ataque con Ácido y Hoy Retó a Portugal

Contra todo pronóstico, la República Democrática del Congo consiguió un empate ante la Portugal de Cristiano Ronaldo; y el autor del gol, Yoane Wissa, es un ejemplo de tesón y resistencia

Yoane Wissa, tras gol ante PortugalEsta es la historia de Yoane Wissa, que anotó contra Portugal. Foto: Reuters

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Yoane Wissa, el jugador que sobrevivió un ataque de ácido, sorprende al mundo con un gol que arranca el empate a Portugal en el Mundial 2026. Descubre su inspiradora historia de resistencia.

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