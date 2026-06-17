Yoane Wissa: El Futbolista del Congo que Sobrevivió a un Ataque con Ácido y Hoy Retó a Portugal

Este miércoles 17 de junio 2026, culmina la primera ronda de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. En el grupo K, Portugal y la República Democrática del Congo se han enfrentado en un partido que parecía pan comido para los lusos. Sin embargo, un cabezazo de Yoane Wissa selló un empate con sabor a victoria para el conjunto africano.

Yoane Wissa sobrevivió a un ataque con ácido en 2021.

Aunque nació en Francia, el jugador optó por jugar para la República Democrática del Congo.

Yoane Wissa, el autor del gol contra Portugal

Yoane Wissa se ha convertido en un protagonista del grupo K tras haber protagonizado una remontada inesperada. El jugador del Newcastle de la Liga Premier.

El delantero de 29 años aprovechó un centro para anotar de cabeza en los últimos minutos del tiempo de compensación del primer tiempo. En el segundo tiempo, la Portugal de Cristiano Ronaldo no pudo retomar la ventaja.

Este empate representa un revés para los planes de los lusos y representa una victoria anímica para los Leopardos del Congo. Pero no menos impresionante es la vida de Yoane Wissa.

El autor del gol nació en 1996 en la comuna de Épinay-sous-Sénart, en Francia. Después de debutar en un equipo local, el L. B. Châteauroux, Wissa comenzó un largo camino que culminó con su llegada en 2018 al Lorient, en la primera liga francesa.

Un jugador que se impone ante la desgracia

El jugador dejó el equipo francés en 2021 en medio de un caso criminal: el 1 de julio del 2021, el jugador fue atacado con ácido. Según documentó la prensa francesa, una mujer acudió a la casa del jugador y dijo ser una fanática que deseaba una fotografía.

Horas más tarde la mujer regresó, irrumpió en la casa del jugador y lo atacó con ácido. El líquido cayó en el rostro de Wissa y le provocó severas lesiones oculares. Por si fuera poco, la agresora intentó secuestrar a la hija del Wissa.

La mujer fue detenida el 3 de julio y tras un juicio fue condenada a 18 años de prisión. Por su parte, Yoane Wissa tuvo que someterse a una cirugía ocular de emergencia, con su carrera en vilo debido a la gravedad de las lesiones.

Gracias a la intervención médica y a su empeño, el jugador no perdió su carrera y pudo recuperarse completamente. Yoane Wissa se ha convertido en un símbolo de la Liga Premier tras cuatro exitosas temporadas con el Brentford, hasta que fue adquirido por el Newcastle. El fichaje del congoleño costó 55 millones de euros.