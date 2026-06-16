Messi vs Cristiano Ronaldo: ¿Quién es Mejor? Así Llegan al Mundial 2026

El Mundial 2026 reúne una vez más a dos ídolos: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes disputan su sexta Copa del Mundo con sus respectivas selecciones. En N+ te presentamos algunas de las marcas que han definido su carrera y una Era de fútbol.

Considerados los mejores jugadores del mundo, por lo menos desde hace dos décadas, Messi y Cristiano Ronaldo, también conocido como CR7, nunca han quedado frente a frente en el terreno de juego. Sin embargo, el nuevo formato de la Copa del Mundo pone a los aficionados a fantasear sobre un posible cruce entre Argentina y Portugal.

Aunque no son los únicos jugadores mayores de 40 años en este Mundial, hay otros nombres entre la lista de veteranos. Al respecto, Cristiano Ronaldo declaró meses atrás que esta justa mundialista sería la última en la que participaría desde Alemania 2006.

Estadísticas Messi vs Cristiano Ronaldo: Goles y Trofeos

El debate sobre quién es mejor, si Messi o Ronaldo no sólo ha estado en conversaciones entre aficionados o foros de internet, sino que se ha trasladado a programas de análisis deportivo y pláticas a profundidad con especialistas.

Basta con centrar la mirada en los datos: tanto la carrera de Lionel Messi como la Cristiano Ronaldo ha estado definida por récords, goles y una rivalidad en el terreno de juego.

En N+ nos dimos a la tarea se seleccionar una serie de estadísticas sobre Messi y Ronaldo para comparar:

Número de Partidos Jugados

Messi: 1,155 partidos

Ronaldo: 1,324 partidos

Goles Totales

Messi: 910

Ronaldo: 973

Goles con su respectiva Selección

Messi: 116

Ronaldo: 143

Asistencias

Messi: 414 asistencias

Ronaldo: 261 asistencias

Balones de Oro

Messi: 8 Balones de Oro

Ronaldo: 5 Balones de Oro

Trofeos

Messi: 40 trofeos

Ronaldo: 37 trofeos

Champions League

Messi: 4

Ronaldo: 5

Victorias en Mundial

Messi: 1

Ronaldo: 0

Cristiano Ronaldo entre los jugadores más longevos del Mundial 2026

El astro luso figura entre la lista de los futbolistas más longevos del Mundial de 2026. Cristiano Ronaldo, con 41 años, está apenas por debajo de Craig Gordon de Escocia, quien es el guardameta de Heart of Midlothian y el más veterano del torneo con 43 años.

La FIFA ha compartido una lista con los 8 jugadores más longevos y experimentados del terreno de juego:

Craig Gordon de Escocia con 43 años.

Cristiano Ronaldo de Portugal con 41 años.

Guillermo Ochoa de México con 40 años.

Luka Modrić de Croacia con 40 años.

Edin Džeko de Bosnia Herzegovina con 40 años.

Manuel Neuer de Alemania con 40 años.

Vozinha de Cabo Verde con 40 años.

Fernando Muslera de Uruguay con 39 años.

SARR