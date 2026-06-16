Messi vs Cristiano Ronaldo: ¿Quién es Mejor? Así Llegan al Mundial 2026

Considerados los mejores jugadores del mundo, el argentino y el portugués disputan su sexto Mundial este 2026: Conoce su trayectoria deportiva en números

Messi vs Cristiano. Una Era de Resultados y Rivalidad en el FutbolMessi y Cristiano Ronaldo llegan al Mundial 2026 con sus respectivas selecciones para demostrar por qué son los mejores jugadores del mundo. Fotos: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+